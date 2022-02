Van Jeremy Clarkson tot Paris Hilton, heel wat beroemdheden probeerden al eens een trademark te verkrijgen, zij het met wisselend succes.

Ex-Top Gear gezicht Jeremy Clarkson zegt graag 'I did a thing'. Zo graag dat hij die catchphrase trademarkte. Nu kan hij er merchandise mee maken, om zijn show Clarkson's Farm, waaruit de zin afkomstig is, te promoten. Bizar, denkt u misschien, maar hij is lang niet de eerste die munt probeert te slaan uit een catchphrase. Dergelijke handelsmerken dienen vooral om merknamen en logo's te registreren als intellectueel eigendom, maar ook symbolen en teksten kunnen zulke registratie verkrijgen. Hieronder een lijstje van de meest iconische trademarks uit de entertainmentwereld.

Het is de catchphrase der catchphrases. 'That's hot' van Paris Hilton weergalmt al twintig jaar door elke ruimte waar ze loopt. Ze zegt het vooral tegen zichzelf, maar ook tegen iedereen die Juicy Couture of Von Dutch draagt. En dan is dat een heuse eer. Oorspronkelijk komt de uitspraak van haar zus Nicky. 'But I trademarked it and own it, sorry Nicky', zegt Paris in Vogue. Hallmark, het beroemde kaartenmerk, gebruikte de zin op een serie kaarten en verloor zo een rechtszaak tegen Hilton die haar trademark met hart en ziel beschermt.De gemiddelde twintiger hoeft geen twee keer na te denken over de afkomst van deze woordgroep. Ze komt namelijk uit Taylor Swifts wereldhit Shake it off en is de eerste muziektekst ooit met een trademark. Daarna volgden nog enkele andere teksten van Swift, elk afkomstig uit haar album 1989, zoals 'Cause We Never Go Out Of Style'. De reden hoef je niet ver te zoeken. Ze wilde garanderen dat niemand valse merchandise kon verkopen met teksten uit haar nummers. Wie 'This sick beat' of 'Party Like It's 1989' op een T-shirt wil zetten, moet dus eerst om Taylors toestemming smeken.Het woord 'Superhero' is al sinds de jaren 60 in al zijn variaties een handelsmerk van Marvel en DC. Je zou het misschien niet denken, maar het woord komt sindsdien dus in geen enkel ander commercieel werk voor. Eind jaren '30 introduceerden beide merken hun eerste superhelden. Voor Marvel was dat Human Torch en Sub-Mariner, voor DC was dat Superman. Die superhelden bleken niet alleen wereldverbeteraars, maar ook heuse geldfabrieken te zijn met als gevolg dat geen van beide bedrijven het woord wilde opgeven. Een co-trademark was uiteindelijk de beste oplossing om te voorkomen dat andere bedrijven 'Superhero' nog zouden gebruiken.Misschien maar best dat je dit geluid niet al te vaak moet horen. Het zware, akelige gehijg van Jedi-vijand Darth Vader komt sinds 2008 enkel nog voor in de Star Wars films en merchandise , nadat het getrademarket werd door Lucasfilm Entertainment Company. Ook zijn zowat alle personages en de titel Star Wars ondertussen een trademark van de studio. Net zoals teksten en beelden, moeten ook geluiden zo specifiek mogelijk beschreven worden in de trademarkregistratie. In dit geval levert dat de sjofele beschrijving 'ritmische, mechanische, menselijke ademhaling gecreëerd door ademen door een duikfles' op.7 rings-zangeres Ariana Grande hield zich de laatste jaren met meer dan alleen zingen bezig. De popster heeft ondertussen een tiental parfums onder haar naam staan, alsook haar make-upmerk rem. Elk album van Grande heeft één of meerdere bijpassende parfums en dat is voor Thank you, next, haar album en gelijknamige lied uit 2019, niet anders. Alleen wilde ze deze keer de parfum exact dezelfde naam geven als het album. Het resultaat? Thank you, next werd een trademark.In 2008 registreerde rapper Curtis Jackson, gekend van de hit Candy Shop, zijn artiestennaam 50 Cent als trademark. Zoals veel artiesten deed hij dit louter om T-shirts te kunnen verkopen en zijn eigen werk te kunnen adverteren. Dat neemt echter niet weg dat hij zijn handelsmerk met zijn gehele wezen beschermt. Taco Bell, Amerikaans fastfoodrestaurant, botste met één van hun advertenties ferm tegen de kar van 50 Cent. Om snacks onder een dollar te verkopen, maakte Taco Bell een advertentie waarin 50 Cent fictief zijn naam tijdelijk naar 99 Cent veranderde. Jackson begreep de humor niet en liet de fastfoodketen betalen.Een hoop mensen die drie vingers omhoog houden terwijl ze vier noten fluiten, is hét symbool van de blockbusterfilms The Hunger Games. Lions Gate Entertainment trademarkte het gefluit van de populaire films , dat een spotgaai of mockingjay imiteert. Het geluid staat beter bekend onder de naam 'Rue's whistle', vernoemd naar het 11-jarige personage dat de vier fluittonen voor het eerst liet horen.Tarzan verschijnt nog dagelijks op de schermen van kinderen, maar het oorspronkelijke verhaal dateert uit 1912. Toen creëerde Edgar Rice Burroughs de schreeuwende, dierlijke adonis in zijn boek Tarzan of the apes. 20 jaar later verscheen dan de eerste verfilming van het boek, inclusief de wereldberoemde schreeuw van Tarzan die operazanger Lloyd Thomas Leech uit volle borst liet weerklinken. De schreeuw werd een trademark onder Burroughs' naam, dat Disney kon omzeilen door de noten aan te passen en een andere stem te kiezen.Mislukte pogingenHelaas, of gelukkig, lukt het trademarken niet bij iedereen. Zo probeerde Kiss-zanger Gene Simmons het rockgebaar, gekend als duivelshoorns, tevergeefs te trademarken. Ook Cardi B waagde haar kans met haar 'Okurrr', maar werd afgewezen omdat dragqueens de uitdrukking al langer gebruiken. Zowel Beyoncé als Kylie Jenner probeerden zonder resultaat namen te trademarken. Beyoncé die van haar dochter Blue Ivy, Kylie haar eigen naam. Maar goed dat niet iedereen een handelsmerk verkrijgt, of we konden ons in België verwachten aan een getrademarkte ' 't Is gebeurd' of 'Morgen zijn we er weer met meer weer'.