Nanou (11) verovert YouTube door te fluisteren: 'Argentijnen begrijpen er niets van, maar vinden haar stem zo zalig

Olivier Neese Journalist bij Krant van West-Vlaanderen

Meer dan 20.000 abonnees op YouTube en 1,2 miljoen views, kijkers van Nederland tot in Argentinië, aangeprezen door de grootste internetsterren van het moment: de 11-jarige Nanou is momenteel de rijzende ster in de wereld van online video's. Wat ze doet om zo populair te zijn? Fluisteren... Soms een uur lang.

Noah (16) en Nanou (11): 'Het maken van de filmpjes heeft hen dichter bij elkaar gebracht.' © Davy Coghe