Virtuele ontvoeringen, pratende maandstonden en Das Kapital op fluistertoon: de ASMR-community gaat wel heel erg ver om u tot rust te brengen. Vijf vertakkingen die uw hersenen op de meest onverwachte wijze aan het tintelen krijgen.

Voor de lezer die nu al met de handen in het haar zit: ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is een YouTube-trend waarbij mensen bevallig in de camera kijken, lieve woordjes fluisteren en dingen strelen om een tintelend gevoel op te wekken bij de kijker. Toch is het geen porno. Het valt nog het best te omschrijven als een hersenmassage: een aangenaam gevoel dat zich even onder uw schedel nestelt en daar rust brengt. Populaire triggers (dat is vakjargon) zijn tokkelende nagels, een kappersbezoek, een pen die zachtjes in een notitieboekje krast en de televisieprogramma's van landschapsschilder Bob Ross. Vooraleer u wanhopig gaat graven in de krochten van het internet in de hoop uw insomnia te bestrijden: ASMR werkt niet voor iedereen. Het heeft dus niet altijd zin om drie uur lang te kijken naar twee vrouwen die elkaars haar kammen.

