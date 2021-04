The Social House is lang niet het eerste experiment waarin tiktokkers samenhokken.



De kans is groot dat u de voorbije weken vooral de controverse omtrent The Social House hebt opgevangen. Het programma, dat tijdens de paasvakantie iedere dag op YouTube verschijnt, is een productie van Wünderbaar en laat acht influencers, onder wie tiktokker Stien Edlund, twee weken samenhokken in een West-Vlaamse villa om er content te creëren voor sociale media. In feite liep het al mis bij de aankondiging van de kandidaten: het groepje influencers is niet bepaald een schoolvoorbeeld van diversiteit en het project kreeg dan ook al snel de bijnaam The White House. Daar kwam nog eens bij dat veel jongeren het nogal pijnlijk vinden om midden in een lockdown te worden geconfronteerd met een bende vrolijke jongeren die samenleven, leuke opdrachten uitvoeren en geregeld gasten over de vloer krijgen. Zelfs als die allemaal netjes getest worden. En dan is net ook nog StuBru-gezicht Flo Windey uit het huis gestapt.Het leek nochtans een waterdicht plan. Influencerhuizen zijn immers al langer een fenomeen. Het YouTube-collectief Our Second Life deed het al in 2014. Later huurden youtuber Jake Paul en zijn vrienden samen een mansion. In eigen land hokten youtubers als Kastiop en UnaGize samen. Maar vooral sinds de komst van TikTok lijken influencercommunes als paddenstoelen uit de grond te schieten. Het bekendste voorbeeld is The Hype House, een gigantische villa in Los Angeles die eind 2019 werd ingepalmd door TikTok-sterren als Charli D'Amelio en Addison Rae, intussen twintig miljoen volgers op de app verzamelde en binnenkort een eigen realityreeks krijgt op tv.Verder is er Sway House, een soortgelijk collectief met alleen maar mannen dat tevens bekendstaat om zijn grootschalige lockdownfeestjes. Een van de ex-bewoners van The Hype House richtte Clubhouse Beverly Hills op. Er is het Britse Bytehouse. Er was het Ierse The Go House. Onze noorderburen hebben Vibehouse. En er is Honey House, een TikTok-huis voor volwassenen.Het concept is dan ook even simpel als geniaal. Door TikTok-sterren bij elkaar te zetten genieten ze van elkaars populariteit, krijgen ze nog meer volgers en worden ze nog aantrekkelijker voor merken en sponsors. Bovendien is TikTok tijdens de pandemie, nu tieners zich massaal thuis zitten te vervelen, alleen nog maar gegroeid en overschreed de app vorig jaar de kaap van twee miljard downloads. U bereidt zich dus maar beter voor op nog meer TikTok-huizen.1. Een handvol bekende tiktokkers die in het beste geval een beetje overeen komen, al kan een occasioneel drama ook geen kwaad.2. Vastgoed. Idealiter een villa op een geheime locatie met niet al te veel buren, kwestie van klachten over geluidsoverlast te vermijden.3. Een huisbaas die er geen graten in ziet dat er in zijn pand allerlei wilde challenges worden uitgevoerd.4. Een grote tuin met zwembad, genoeg slaapkamers, voldoende lichtinval, een mooi uitzicht en een fotogenieke badkamer.5. Microfoons, camera's, ringlights, laptops en opblaasbare flamingo's voor in het zwembad.6. Sponsordeals om bovenstaande te financiëren.- Indien u er nog steeds niks van snapt: Amir Ben-Yohanan, de vastgoedontwikkelaar van Clubhouse Beverly Hills, vergelijkt het huis met een Hollywoodstudio, maar dan voor filmpjes van minder dan een minuut.- Hoe een gemiddelde ochtend in een TikTok-huis eruitziet? 'We staan op en praten over hoe we die dag het internet kunnen doen ontploffen', aldus The Hype House-medeoprichter Chase Hudson.- Daardoor is er weinig tijd om te koken. Volgens The Atlantic worden er aan de voordeur van The Hype House dagelijks tussen de vijftien en twintig maaltijden geleverd.- Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles, sloot afgelopen zomer de stroom af van Sway House nadat de inwoners er in volle coronacrisis 'een nachtclub in de heuvels' van hadden gemaakt. Waarop Bryce Hall, het bekendste lid, een hoodie met het opschrift 'lights out' uitbracht.