Flo Windey stapt uit The Social House. Het Studio Brussel-gezicht en de presentatrice van Club Flo verlaat het experiment uit protest tegen het gebrek aan diversiteit in de cast.

Voor The Social House, een nieuw webprogramma van onlinevideostudio Wünderbaar, hokken acht - nu zeven - populaire jonge mediamakers Big Brother-gewijs twee weken samen. Ze ontvangen gasten en voeren opdrachten uit. Alles is te volgen op de socialemediakanalen van de bewoners, samen goed voor meer dan 5,8 miljoen volgers op TikTok en 734.000 op Instagram, en via Het Laatste Nieuws, dat exclusieve beelden van achter de schermen publiceert. Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar TikTok-sterren zoals Charli D'Amelio regelmatig content maken vanuit het zogenaamde Hype House in Los Angeles.

De TikTokkers en YouTubers trokken nog maar pas het huis in, en het experiment ligt al onder vuur. De kloof tussen het leven van de bewoners, die gezellig met acht in een huis samenwonen, en hun doelpubliek, jongeren die de lockdown veelal alleen moeten doorbrengen, werd niet in dank afgenomen. Maar het is vooral het gebrek aan diversiteit dat in het verkeerde keelgat schoot. Alle deelnemers van het programma zijn wit, wat The Social House de bijnaam 'The White House' opleverde. 'Het influencerlandschap is zo divers en toch ontbreekt elke vorm van diversiteit in The Social House,' zegt Hanan Challouki van Inclusified, een communicatiebureau dat strijdt voor inclusiviteit, hierover in De Morgen.

Flo Windey, een van de jonge mediamakers die het huis mocht intrekken, stapt uit het experiment na de aanhoudende kritiek. 'Ik besefte te laat dat ik vanuit een comfortabele, geprivilegieerde positie naar de volledige cast had gekeken. Ik probeer al even diversiteit en inclusiviteit in de media aan te pakken, en dit was geen juiste representatie daarvan,' klinkt het.

'Ook de timing van dit project was ongelukkig', gaat Windey verder. 'De coronacrisis weegt op alle jongeren en het was ongevoelig van mij om daar niet langer bij stil te staan.' Op sociale media verontschuldigt ze zich: 'Het toont vooral dat ook ik nog veel te leren heb. Laat de kritiek een signaal zijn naar alle media en alle online content creators: inclusiviteit en representatie zijn belangrijk.' (M.M.)

Lees hieronder de volledige post van Flo Windey.

