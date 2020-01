Blackwave heeft een razend druk jaar achter de rug, met een goed onthaalde debuutplaat als hoogtepunt. Maar sleep lauweren aan zoveel u wilt, de Antwerpenaars gaan er niet op rusten. Een nieuwe single was er vorige week al, nu lanceren ze alweer een liveclip: 'Dit is altijd het meest chaotische moment van de show.'

Are We Still Dreaming? heet het debuutalbum van Blackwave dat in 2019 uitkwam en het is meteen de samenvatting van het boerenjaar dat de Antwerpse hiphopband beleefde. De groep lanceerde zijn plaat met een pop-upwinkel en een computerspelletje, speelde in de AB en de Roma, mocht het hoofdpodium van Pukkelpop op en sleepte twee nominaties in de wacht voor de MIA's, die volgende maand worden uitgereikt.

En het is nóg niet gedaan voor Willem Ardui en Jean Atohoun. Vorige week was er Sanctuary, een samenwerking van Blackwave met neo-jazzband Collective Conscience, en nu is er een live-video van single Up There in de AB. Daarna komen er volgens frontman Willem Ardui 'nog een paar clips'. En een festivalzomer, vertelt hij met een grijns, 'wordt misschien nog wel mooier dan die main stage van Pukkelpop.' Ook een nieuwe schrijf- en jamtrip naar Los Angeles staat al op de planning.

Niet dat de groep er niet naar uitkijkt, maar tegelijk maakten Ardui en Atohoun vorig jaar ook kennis met de schaduwkant van een grote doorbraak. 'Als jonge muzikant denk je aan succes en grote optredens, maar eens je daar bent, besef je pas hoe groot de druk is. Ons leven was vorig jaar een opeenvolging van shows, interviews, fotoshoots, vergaderingen en hard werken om onze plaat op tijd af te krijgen. Dat heeft energie gevreten. Nog altijd willen we alleen maar verder gaan en vragen we onszelf de hele tijd af what's next, maar we willen dit jaar wel proberen om het beter te organiseren en naast succes ook voor gemoedsrust en persoonlijk geluk te kiezen.'

Kabels en oortjes

Hoe Blackwave het toch allemaal kan blijven opbrengen? Kijk naar de live-video van Up There en u ziet vooral dat iedereen die er was er gráág was. Dat is niet alleen op de gezichten van Ardui en Atohoun af te lezen, maar ook op die van hun gastrappers K1D, Caleborate en Cantrell. Alle vijf stuiteren ze onhoudbaar over het podium, tot Atohoun vriendelijk doch kordaat vraagt of het publiek 'a fucking circle' zou willen maken en alle rappers van de avond de vrijgemaakte ruimte vullen. 'One! Two!! One Two Three Four!!!', brult Ardui voor hij wordt verzwolgen in een oceaan van fans. Geen kat die op dat moment nog hoorde dat de blazers het riedeltje uit Outkasts Spottieottiedopaliscious in de outro hadden gesmokkeld.

'Die circle pit is het hoogtepunt van elke show, maar ook het meest chaotische moment. Er gaat altijd wel iets mis', lacht Ardui. 'Oortjes die uitvallen, kabels die verstrikt raken rond handen, tanden die net niet tegen een microfoon botsen... allemaal al gebeurd. En dan moet je weten dat er ook een cameraman mee in de massa is gegaan. Maar we blijven 'm doen, ook al staat er maar dertig man in het publiek.'

