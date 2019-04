Chocolat is dan wel zijn eerste echte soloplaat, de clique die Roméo Elvis rond zich heeft verzameld is zonder meer imposant. Een qui est qui, opdat u weer weet wie u moet volgen op Instagram.

Angèle

@angele_vl - 1,4 miljoen volgers

Twee jaar geleden nog het zusje van, maar sinds Brol - een titel die ook geen enkele Franse journalist kon uitspreken - de bekendste van de twee. Doet tegen alle verwachtingen in niet mee op Chocolat, maar krijgt een charmante namecheck in Kuneditdoen: 'Franssprekenden in Vlaanderen, ik ben de enige / Met mijn zusje.'

Léo Walk

@leowalkinparis - 140.000 volgers

De vriend van Angèle. Parijse danser die voor Christine and the Queens en Roméo Elvis - hij is onder meer te zien in de videoclip van Diable - werkt.

Lena Simonne

@lena.simonne - 150.000 volgers

Aka Madame Strauss. De vriendin van Roméo Elvis. Een Parijs model dat in de Franse pers een it-girl wordt genoemd. Lenita, een nummer op Roméo Elvis' Morale 2, was voor haar geschreven.

Lomepal

@antoinelomepal - 850.000 volgers

Parijse rapper en een van de beste vrienden van Roméo Elvis. Hadden samen een grote hit met 1000°C. Wordt in Frankrijk, samen met Roméo Elvis, Vald en Therapie Taxi, tot de 'rap du iencli' gerekend.

Back in the Dayz

@backinthedayz.be - 4000 volgers

Het jonge, vernieuwende management achter Belgische rappers en producers als Roméo Elvis, Caballero, JeanJass, Todiefor en de opkomende naam Ico. Tevens de bezielers van Forcing Club, een Spotify-playlist van Belgische rap.

La Straussphère

@straussphere - 55.000 volgers

Twee Brusselse fotografen die met Roméo Elvis studeerden en hem al sinds het begin van zijn carrière permanent volgen. Chroniqueurs van de hele Brussels-Parijse scene en eigenaars van stilaan een van de coolste Instagram-accounts.

Vladimir Cauchemar

@vladimircauchemar - 87.000 volgers

Een van de opvallendste namen op Chocolat. Een mysterieuze gemaskerde producer van het dancelabel Ed Banger die vandaag met rappers als Lomepal en 6ix9ine samenwerkt. Houdt van doodskoppen en blokfluiten.