Zangeres Billie Bentein, afkomstig van Blankenberge, wordt dezer dagen overladen met fanmail. Alleen... De vele berichten zijn niet voor haar bestemd, maar voor het Amerikaanse fenomeen Billie Eilish.

'I love your songs', 'Can we Facetime?', 'I love you' tot zelfs 'Please come to Antarctica': het is maar een greep uit de honderden berichten die zangeres Billie Bentein, kortweg Billie, dezer dagen in haar inbox vindt. Al zijn er ook een aantal mensen die haar muziek blijkbaar maar niks vinden, blijkt uit de enkele 'I hate your songs'-berichten.

De fanmail aan het adres van Billie. Bentein of Eilish? © -

Nu ja, de berichten zijn niet bedoeld voor de in Blankenberge opgegroeide zangeres, die u wellicht nog kent van haar solosingle Give Me The Knife en haar bijdrager aan We Can Only Live Today van Netsky, maar wel voor haar beroemde naamgenoten. Het gaat dan uiteraard over Billie Eilish, het zeventienjarige Amerikaanse popfenomeen dat de hitparades overheerst.

Billie, de West-Vlaamse dus, maakt alvasgt dankbaar gebruik van de vele potentiële nieuwe fans. 'Ik heb een automatisch antwoord ingesteld, waarbij ik verwijs naar mijn muziek', vertelt ze in Krant van West-Vlaanderen. Dit jaar alleen al bracht Bentein drie singles en de ep Love Vaccination uit.