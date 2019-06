Pukkelpop plaatst superster Billie Eilish 'maar' in de Dance Hall: 'Vol is vol'

Geen main stage voor Billie Eilish, ook al is het 17-jarige popfenomeen wellicht de grootste publiekstrekker van de line-up. Eilish krijgt een plaatsje in de Dance Hall, die groter zal zijn dan vorig jaar. Pukkelpop stelt de festivalgangers gerust: 'We hebben al eerder grotere namen in kleinere tenten gezet.'

Billie Eilish in concert © iStock