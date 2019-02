Weer verse namen voor Pukkelpop: James Blake, The Streets en 21 anderen

Voor de vierde - en voorlopig laatste - dag op rij heeft Pukkelpop zijn affiche versterkt. Topper van de nieuwe lading is James Blake. De indietronicaprins komt op 16 augustus naar Kiewit met zijn nieuwe, uitstekende album Assume Form onder de arm. Verder zijn voor die dag ook Franz Ferdinand, Big Thief, Dermot Kennedy, Sharon Van Etten, Yves Tumor & It's Band en Portland bevestigd.

Ook zaterdag 17 augustus kreeg met The Streets, dat vorige week de AB nog afbrak, een extra klepper op de affiche. Meer hiphopnostalgie komt van Beastie Boy Mike D en zijn exclusieve dj-set. Nog aangekondigd voor die dag: Whitney, Parcels, Penelope Isles, Pond en LIFE.

Anna Calvi voert dan weer het lijstje vers bloed voor 18 augustus aan, vergezeld van Cavetown, I Don't Know How But They Found Me, Connan Mockasin, Two Feet, Yeasayer, Bodega, Hyukoh en The Beths.

Nu is het even afgelopen met namen lossen, meldt Pukkelpop, maar dat betekent nog niet dat de affiche compleet is. De rest volgt binnenkort, na de start van de ticketverkoop op maandag 25 februari.

Meer info op pukkelpop.be