Wokey McWokeface en drie andre types festivalgangers die u deze zomer kunt spotten.

1/// De festivalpurist

Beschrijving. Doorgaans mannelijk, doorgaans boven de vijfendertig, doorgaans ervan overtuigd dat plusvijfendertig zijn nog altijd niet te oud is voor festivals. Voornamelijk terug te vinden op Best Kept Secret en voor de Marquee van Pukkelpop. Festivalpuristen gaan namelijk voor de muziek, iets waar ze een superioriteitsgevoel uit halen ten opzichte van andere festivalgangers. Daarbij hanteren ze een duidelijke definitie van wat muziek is: gitaargeoriënteerde indie die live met echte instrumenten gebracht wordt. (Al noemen ze hun eigen smaak 'eclectisch' omdat ze ook A Tribe Called Quest en Kraftwerk op vinyl hebben.) Ergeren zich aan krantenartikels waarin gestipuleerd wordt dat gitaren dood zijn en reageren met comments als 'En wat met Idles? Hè? En Parquet Courts?' Vinden verder dat Studio Brussel te veel airplay aan Muse en te weinig aan The National geeft en haten Greta Van Fleet hartsgrondig. Hebben de vreemde gewoonte om elk jaar op zoek te gaan naar een overlap op de affiche van Pukkelpop, twee goede bands die daar tegelijk spelen, en dat op sociale media te delen. Hopen deze zomer ook een tweede keer dEUS plays The Ideal Crash mee te pikken, 'want in de AB was de man naast mij tijdens de rustige tracks aan het babbelen en dus heb ik niet ten volle van The Magic H...