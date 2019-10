Verlegen jongens met geile praat: Cigarettes After Sex maakt shoegaze weer een beetje hip

Milena Maenhaut Medewerker Knack Focus

'So you open your dress and show me your tits': de Amerikaanse zwijmelpop van Cigarettes After Sex mikt veel directer op uw kroonjuwelen dan u zou denken. Dat is minstens een beetje te danken aan My Bloody Valentine en de rest van de shoegaze-scene.

Elke generatie zet zich af tegen de vorige, het is een cliché zo oud en zo groot als de popmuziek zelf. Na de ruwe punk kwam de gladde disco. Zodra de grunge van de jaren negentig een instituut was geworden, gingen bands massaal lo-fi. Ook op de hardrock van jaren zeventig werd zo gereageerd. Bands als Cocteau Twins wilden hun gitaren niet meer rechtstreeks in versterkers pluggen of rondspringen op een podium. Dat deden de Black Sabbaths van deze wereld immers al jaren. Plots waren effectpedalen, vervormde stemmen en ingetogen shows hip. De nieuwe golf verzamelde een kleine, toegewijde groep fans achter zich, maar de muziekpers was sceptisch en doopte het genre lachend shoegaze.

