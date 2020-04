Haar shows in Trix en Het Depot zijn nog onzeker, maar het meest tot de verbeelding sprekende concert op Charlotte Adigéry's festivalkalender gaat al zeker níét door.

Charlotte Adigéry: Glastonbury, godverdomme! Ik ging er twee keer optreden: als opener en 's avonds op een podium gecureerd door Metronomy's manager. Jammer van de annulering, maar ik blijf optimistisch: misschien kunnen we er volgend jaar spelen.

Loopt je album nu ook vertraging op?

Adigéry: Ja. De deadline was maart, maar mijn kompaan Boris Zeebroek en ik willen nog twee extra songs schrijven, terwijl we momenteel niet samen de studio in mogen.

Hoe vul je je dagen dan?

Adigéry: Gezond ontbijten, mediteren, een planning maken: ik wil het al jaren, plots kán het. Ik geniet van de qualitytime met mijn man en pluskinderen. Net nog samen op The B-52's, ODB, MC Hammer en Busta Rhymes gedanst. En ik heb hen echt niet geforceerd, maar ze wilden daarna graag Charlotte Adigéry horen. (lacht)

Je hebt zelfs je eigen dance challenge: Telepatenipat.

Adigéry: Ja! Nadat ik een meisje op Instagram in haar slaapkamer op Paténipat had zien dansen, dacht ik: laat ik mijn fans uitnodigen hetzelfde te doen. Ik wilde iets speels doen met de lockdown.

In deze bange dagen kunnen we je meditatietape Yin Yang Self-Meditation warm aanbevelen. Heb je nog meditatietips?

Adigéry: Via de account van Gwyneth Paltrows Goop heb ik mindfulnessexperte Shauna Shapiro ontdekt, en ik mediteer dagelijks onder begeleiding van de Calm-app. Vandaag moest ik leren niet te veel mee te gaan in mijn gedachten. Heel relevant voor wie in crisistijd in een negatieve spiraal zit.

Wat lees en bingewatch je?

Adigéry:Sapiens van Yuval Noah Harari heb ik bijna uit, en ik ben de Netflixserie Self Made beginnen te kijken, over een vrouw die rijk is geworden met een verzorgingsproduct voor afrohaar. De intro geeft heel krachtig weer waarom hun haar zoveel voor zwarte vrouwen betekent. Een beetje zoals ik het heb proberen te doen in mijn single High Lights. Bevestiging!

