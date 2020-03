19 cultuurtips om deze quarantaine te overleven voor als u door de suggesties van uw vrienden zit.

1. Een boek lezen van iemand die u van een egoïstisch paard deed houden

...

De verhalenbundel Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory komt overduidelijk uit het brein van Raphael Bob-Waksberg, de man die u middels een geanimeerd paard zowel bijtende Hollywoodkritiek als zinnige pensées over mentale gezondheid voorschotelde - BoJack Horseman dus. Een heidens huwelijk met geitenoffers en 'de dans van de hoorndragende bosgeest'? Een liefdesverhaal in Presidentland, een pretpark waar acteurs in cosplay voormalige VS-leiders neerzetten, tot alles ontaardt in een soort Jurassic Park met presidentiële genen? Bob-Waksberg draait er zijn hand niet voor om. Een leestip die u uitlegt waarom u de deur niet uit hoeft Blijf thuis! van Patrick De Witte, waarin wijlen (pdw), Vlaanderens hoogsteigen absurde tv-maker en puntige pen, u haarfijn uitlegt waarom die geannuleerde trip naar Sharm-el-Sheikh echt geen drama is. Nog steeds te verkrijgen als e-book. U kent GTA V, met meer dan 120 miljoen (!) verkochte exemplaren hét populairste openwereldspel aller tijden, én momenteel de enige manier om even naar LA te citytrippen. Vergeet even dat u daarin met straaljagers kunt rondvliegen en gebouwen tot ontploffing kunt brengen, geniet gewoon van een plezierritje met de wagen of de moto door de City of Angels. Kuier op het strand, neem een virtuele selfie bij zonsondergang. Bezoek een danstempel of restaurant en trek u geen flikker aan van social distancing. Het wordt zelfs nog lolliger wanneer u lekker dicht tegen passanten aanschurkt. Interactie, als het ware! Andere virtuele reizen Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption II, Far Cry 4 en The Elder Scrolls IV: Oblivion.Het was al enkele maanden stil op Wordfeud, maar in coronatijden grijpen velen terug naar dit verslavende woordspelletje voor de smartphone. Onder hen ook BV's, zoals auteur Joost Vandecasteele. Die kreeg er eerst duchtig van langs van een Knack Focus-redacteur, maar opgeven deed hij niet, en dat loonde. Iets diepzinniger zijn de privégesprekken in de bijbehorende chatbox. 'Af en toe hoor je de politie mensen wegjagen uit het park achter ons huis', schreef Vandecasteele. 'Ik tel de dagen af. Alles voelt traag en ik probeer niet te veel na te denken. Want stel dat het zo eindigt.' Andere te duchten tegenstanders op Wordfeud muzikanten Frank Vander linden en Luc Dufourmont, dj Johnny Jailbait van Goe Vur in den Otto, auteur Frederik De Backer, comedian David Galle en Film Fest Gent-baas Wim De Witte. Xander De Rycke verveelt zich stierlijk nu zijn Bekend & bescheiden-tour uitgesteld is, dus blaast hij zijn cultpodcast nieuw leven in. Zolang als de pseudolockdown strekt, tekent hij samen met oudgedienden Gilles Van Schuylenbergh en Dimitri De Brucker op YouTube ongeveer driemaal per week present met Mosselen om halftwee - The Corona Tapes. Tegelijk lanceerde hij Mystery Corona Theater 2020, YouTube-livestreams waarin hij, naar het voorbeeld van het ninetiesformat Mystery Science Theater 3000, gedrochten uit de Vlaamse tv- en filmgeschiedenis van commentaar voorziet. Denk aan een draak als De schat van de zeerover uit 1968 van gelegenheidsregisseur Jef Nys, of de docusoap Wally's World uit 2003, een jaar waarin 'Eddy Wally koopt een friteuse' nog een dragende plotlijn kon zijn. Volg De Ryckes social media voor de exacte planning. Nog een te volgen stand-upper zonder podium Jens Dendoncker, die op Instagram de geneugten van yoga, aerobics en veel te strakke T-shirts ontdekt. Kunt u, nu u mag/moet telewerken in het gezelschap van uw kroost, stilaan geen Toy Story, Shrek of Minions meer zien zonder in een wanhopig 'let it go, let it go!' uit te barsten? Geen paniek. Netflix heeft de rechten gekocht op 21 animatiefilms uit de Japanse Studio Ghibli, midden jaren tachtig opgericht door wijlen anime-sensei's Hayao Miyazaki en Isao Takahata. Hoewel het hartverscheurende Grave of the Fireflies ontbreekt, bevat die catalogus nog steeds een overvloed aan prachtfilms die zowel jong als oud betoveren. Denk maar aan Spirited Away, waarvoor Miyazaki zowel de Gouden Beer in Berlijn als de Oscar voor beste animatiefilm won. Droom, reis en transformeer mee met het meisje Chihiro in dit heerlijk trippy, klassiek geanimeerde sprookje vol wonderlijke wezen, geesten en beesten dat The Wizard of Oz reduceert tot een uitje naar de supermarkt (daarbij even abstractie makend van de sociopathische hamsteraars die men daar tegenwoordig kan tegenkomen). Geniale Ghibli's De Japanse animatiestudio vergaarde faam met excentrieke fabels vol geesten en gedaanteverwisselingen - zie ook Princess Mononoke en Howl's Moving Castle - maar produceerde ook serieuzere, in de realiteit gewortelde anime's, zoals het melancholische The Wind Rises, het testament van Miyazaki. Boos op de wereld? Beter dan uw opgehokte frustraties op huisgenoten en in Facebooktirades uit te werken is eens goed loosgaan op het nieuwe album van Ozzy Osbourne, de man die al eens zo'n verrekte vleermuis rauw lust. De iconische metalzanger moest nog voor deze klerezooi begon zijn Amerikaanse tournee cancelen omdat hij aan parkinson lijdt, maar heeft met Ordinary Man wel net zijn beste plaat in jaren uitgebracht. Luistertip: It's a Raid, Ozzy's viriele samenwerking met rapper Post Malone. Voor de meer zachtzinnigen onder u staat er ook een duet met Elton John op. (Ja, dat hebt u goed gelezen.) Meer halsbrekende songs voor virale tijdenEpidemic van Slayer, Among the Living van Anthrax, Feast of the Damned van Black Breath en Quarantined van Napalm Death. Néé, The Simpsons heeft de corona-uitbraak niet voorspeld, zoals het internet beweerde. De animatiereeks biedt wel het ideale tijdverdrijf om uw hardnekkige verveling te bestrijden. Op Instagram schieten specifieke fanaccounts als paddenstoelen uit de grond. Onze favoriet is @lynchiansimpsons, een verzameling van de meest lynchiaanse - en dus meest verwarrende - momenten uit The Simpsons. Denk: Ralph Wiggum met een bloedend gebit, Lisa Simpson die de Man from Another Place vervangt in de Red Room, dansende pin-ups en verontrustende uilen. Bovendien krijgt u misschien zin om de hele reeks opnieuw te bingen en zelf op zoek te gaan naar mogelijke Lynch-referenties. Daar bent u wel even zoet mee. Uitgekeken? Check @springfieldcuisine, @existential.simpsons, @simpsonsmoviereferences, @psychedelic.simpsons en @simpsonsfreezeframes. Of vind uw eigen Simpsons-niche. 'I watch your show every night!' gilde regisseur Greta Gerwig toen ze Jerry, een van de cheerleaders uit Cheer, tegenkwam op de rode loper. In de States was het een van de celebrity darlings van Netflix - ook Laura Dern en Billie Eilish zijn fan - bij ons raakte de reeks zoek in het algoritme. Cheer is een docuserie over het Navarro College Cheer Team, 's werelds absolute topteam in competitive cheerleading. Dit is het moment waarop u denkt 'Nee, niks voor mij', maar het is verbazend hoe snel je mee bent met de wereld van tumblers, stunters, flyers en het belang van een goede piramide. Maar het zijn vooral de fascinerende personages die de reeks naar een hoger niveau tillen. Werkelijk élke cheerleader heeft een onwaarschijnlijke backstory, wat maakt dat je in geen tijd begint mee te leven met de veertig jongens en meisjes. Texas, tieners, sport, school, hersenschuddingen, jong zijn en een beetje pathos: eigenlijk is dit gewoon de realityversie van Friday Night Lights. (En ja, cheerleading is een sport. Cheer maakt dat héél duidelijk.) Nog net iets alternatievere sportdocu's op NetflixLosers is een docureeks met een fantastische pitch: ze focust op sporters uit de wereld van golf, curling en boksen die níét wonnen. Het tweede seizoen van docureeks Sunderland 'til I Die, over zeg maar het Sporting Lokeren van Engeland, is het soort voetbal-tv waar Filip Joos blij van wordt. Er gaan vele deuren open voor John Oliver. De vuilbekkende Britse komiek was een van de enigen die klokkenluider Edward Snowden mocht interviewen, en met zijn HBO-show Last Week Tonight heeft hij een gat in de tv-markt aangeboord: onderzoeksjournalistiek met hoog stuntgehalte. Memorabel is de aflevering waarin hij in twintig minuten geen spaander heel laat van de ultrareligieuze Amerikaanse vicepresident Mike Pence - niet bepaald een vriend van lgbtq- en vrouwenrechten. U vindt die en andere afleveringen van Last Week Tonight gewoon op YouTube. Snel, nu het internet nog werkt! Andere Last Week Tonight-must-sees Oliver belastert de industrieel die hem voor de rechter sleepte wegens laster, Oliver zet geldbeluste televangelisten een hak en Oliver zet de autoritaire leider van Turkmenistan te kakken. Na de schijnbare zelfmoord van haar zus Martha trekt Elizabeth Sayers naar de exclusieve Salem's School for Girls, waar Martha les volgde en waar ze kennismaakt met het vreemde lerarenkorps, onder wie de sadistische professor Delacroix en de charismatische docent schilderkunst Dr. Clampett. Satan's School for Girls (1973) werd gemaakt voor ABC's Movie of the Week, een reeks tv-films die ook Spielbergs Duel (1971) voortbracht. Die laatste zult u op YouTube niet terugvinden, maar deze schandalig entertainende horrorfilm dus wel. Zo staan er duizenden commercieel niet langer interessante films op YouTube. Een ware schatkist, gratis te bekijken. Haal de popcorn ook boven voor film noirs van Fritz Lang (Scarlet Street), ongemakkelijke drama's van John Cassavetes (A Woman under the Influence) en campy fiftieshorror als The Brain Eaters en Tobor the Great. Een tentoonstelling bezoeken zit er niet in, dus brengen kunstenaars hun werk gewoon naar u thuis. Kunstenaar, muzikant en curator Laurens Mariën stelde het PrintatHomeColoringBookbyArtistsInTimesOfCorona samen, een kleurboek met werk van bijna honderd Belgische kunstenaars, onder wie Anne-Mie Van Kerckhoven, grafisch ontwerper en albumhoezenmaker Jef Cuypers, Sarah Yu Zeebroek en muzikant Ferre Marnef. Het enige wat u moet doen, is het kleurboek downloaden op de site, afdrukken en inkleuren, al dan niet met uw koters. Zo kunt u het werk van een topkunstenaar in uw living hangen én zeggen dat u eraan hebt meegewerkt. Het resultaat mag u trouwens doorsturen naar printathomecolorbook@gmail.com. En ga na de coronacrisis misschien eens naar een museum of galerie om de kunstenaars te bedanken. Nog niet uitgekleurd? Schaf u een kleurboek van Bob Ross, Nicolas Cage, Bun B of Jane Austen aan. Of ga voor Boss Babes: A Coloring and Activity Book for Grown-Ups, een kleurboek met alleen maar inspirerende vrouwen. Opgesloten in uw eigen huis begint u uit verveling de overburen te bespioneren en u begint te vermoeden dat zich daar moorddadige dingen afspelen. Laat de lockdown nog wat langer duren en Alfred Hitchcocks Rear Window stoot Citizen Kane geheid van de troon als filmklassieker nummer één. Dit is overigens niet de enige thriller waarin de Master of Suspense het maximum uit één enkele, benepen locatie puurt. Dial M for Murder en Rope spelen zich (nagenoeg) volledig in een Yorks appartement af. In de survivaltrip Lifeboat (1944) dobbert u mee in een reddingsbootje op de Atlantische Oceaan. Claustrofobisch kijkvoer zat 12 Angry Men, Sleuth, El ángel exterminador, The Mist, Locke, Buried, Phone Booth en Lebanon, films die zich respectievelijk in een rechtszaal, een landhuis, een villa, een supermarkt, een auto, een doodskist, een telefooncel en een legertank afspelen. Het zijn gouden dagen voor de fluistervideo's van ASMRtists. YouTube is in een mum van tijd dan ook uitgegroeid tot een broeihaard van aan corona gerelateerde ASMR-video's. ASMR Calming You Down (Corona Virus Edition) van Ozley ASMR bijvoorbeeld, waarin de jonge vrouw in kwestie u toefluistert dat het uiteindelijk allemaal goedkomt, allerhande ontstresstips geeft en luid in- en uitademt terwijl ze zachtjes een pluizige microfoon aait. Zeker voor wie alleen in quarantaine zit, kan wat virtueel gezelschap aangenaam zijn. Zet uw koptelefoon op, druk op play en wacht op het ontladend hersenorgasme. Andere ASMaanRadersTesting You for Corona Virus, Doing Your Make-Up in the Corona Virus Quarantine Room, Corona Virus Toilet Paper Salesman en Tortoise Eating Coronavirus. In die laatste eet een schildpad twintig minuten lang een stuk watermeloen in de vorm van SARS-CoV-2. Normaal kon u nu in Amsterdam naar een grootse retrospectieve van het installatiewerk van Chantal Akerman, de invloedrijkste filmmaker die België ooit heeft voortgebracht. Om uw uitgestelde bezoek voor te bereiden hebt u nu wel de tijd om enkele van haar films, die flirten met avant-garde, feminisme en deconstructivisme, te (her)bekijken op vod, dvd of blu-ray. Beginnen doet u best bij haar drie uur durende slow-cinemameesterwerk Jeanne Dielman, 23, Quai de Commerce, 1080 Bruxelles, over een weduwe die haar routineuze, leven met haar zoon in een flatje slijt en tussen het koken, strijken, wassen en plassen door 'klanten' ontvangt. Desperate housewife in real time. Andere trage tijdverdrijvers Akerman was de eerste regisseur die tijd tastbaar wilde maken, maar probeer gerust ook het werk van Béla Tarr (Sátántangó), Tsai Ming-liang (Goodbye, Dragon Inn) en notoire Akermanfan Gus Van Sant (Gerry) uit. Voorjaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als dat waarin corona het livecircuit lamlegde. Vraag vooral uw ticketgeld niet terug, leg liever een liveplaatje op. Zoals Off-Key in Hamburg van Father John Misty, een twintig songs tellende best-ofset die 's werelds hipste indierockpastoor vorig jaar live en met een veertienkoppig orkest in zijn rug inblikte in de prachtige Elbphilharmonie in Hamburg. Het album is gratis te streamen op Bandcamp, en wie 9 euro of meer overheeft voor de mp3-versie spijst ook nog eens het Covid-19-steunfonds van MusiCares, dat noodlijdende muziekprofessionals de hand reikt. Godzijdank. Waan u toch een beetje op de wei met Isol-Aid, een echt festival met een echte line-up en een echte affiche, alleen geven Courtney Barnett, Julia Jacklin en de andere Australische indieartiesten die er aantreden hun concerten vanuit de slaapkamer en via Instagram. Check @isolaidfestival. Een naamloze cannabisdealer fietst kriskras door New York en laat u kennismaken met zijn heel diverse klantenbestand: aan dat draadje hangt het voormalige echtpaar Ben Sinclair (die zelf ook de dealer speelt) en Katja Blichfeld nu al acht jaar de met niets te vergelijken comedyreeks High Maintenance op (eerst online, en sinds 2016 op HBO). Hun show blijft fris dankzij de eindeloze stoet van gebruikers die je aan de Big Apple kunt onttrekken: de ene keer zit je in de boho-chic van Russian Doll, de andere keer bungel je aan de groezelige onderkant van de grootstad. High Maintenance is bovendien zo griezelig goed geschreven dat je zakje van vier seizoenen in geen tijd tot de laatste kruimel leeg is. HBO heeft te veel goeie stuff maar nu hebt u ook de tijd om dat aanbod nog eens in de diepte te verkennen. Naast recente krakers als Watchmen en The Plot against America staan deze nog steeds in Telenets HBO-menu: Angels in America, John from Cincinnati, The Leftovers, Carnivàle en In Treatment. Mocht u afgehaakt zijn bij Alex Agnews Welcome to the AA!, dan kunt u het altijd bij onze noorderburen proberen. Yous & Yay: New Emotions is de podcast van Yousef 'Sef' Gnaoui en Pepijn Laenen. De tweede kent u als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig, de eerste kent u vooral van zijn rapbijdrage op Gers Pardoels Bagagedrager. (Iets waar hij zelf ook wel eens mee durft te lachen, overigens.) Yous & Yay gaat evenwel veel breder dan hiphop: de podcast is vooral een excuus voor de twee heren om maandelijks twee uur lang met de uiteenlopendste interessante mensen te praten. Zoals daar zijn: acteur Michiel Romeyn, zangeres Merol, schrijver Kees van Kooten, producer Benny Sings, kunsthandelaar Jan Six, dj's Stephen en David Dewaele en journalist Joris Luyendijk. Yous en Yay blijken bovendien uitstekende conversationalists met een aanstekelijke interesse in álles. Wat maakt dat elke podcast vooral een aaneenschakeling van zijsprongen lijkt. Zo gaat het tijdens het gesprek met rapper Joost Klein plots over hoe Guns N' Roses hun discografie op Spotify aan het kuisen zijn van nummers waar ze zich voor schamen en hoe er een digitale uitwiscultuur aan het ontstaan is. We moeten wel zeggen: na dik zesendertig afleveringen weten we nog altijd niet welke stem van Yous is en welke van Yay. Meer podcasts uit Nederland Voor nóg langere interviews kunt u bij De marathoninterviews terecht, een schatkamer van oude Nederlandse radio-interviews die een nieuw leven hebben gekregen als podcast. Check Hugo Claus die in 1986 geïnterviewd wordt door Johan Anthierens, alsof je erbij aan tafel zit. Old-school cool. Wie zijn podcasts liever verhalender heeft, kan terecht bij De man en de maan, het verbazend boeiende relaas van een Nederlandse sterrenkundige die probeert om een antenne op de achterkant van de maan te krijgen. Haal de zwarte gordel in een muziekgenre naar keuze! Tip: baken goed af, en ga niet te breed. Kies bijvoorbeeld niet 'postpunk', maar 'feministische postpunk'. U vertrekt dan bij The Slits en hun debuutplaat Cut. Of bij Kurt Cobains idolen van The Raincoats. De zangeres van die laatste, Gina Birch, verklaarde ooit: 'Ik had nooit gedacht dat meisjes in een groep konden spelen, tot ik The Slits zag. Ik wist meteen: dit ben ik.' Doorgrond hun eerste twee platen, en bouw vervolgens een virtuele toren met ep's en singles van Kleenex, Delta 5, Siouxsie Sioux, ESG en het fenomenale Ludus, die van het vrouw-zijn het voornaamste onderwerp van hun muziek maakten. Cursusmateriaal Elk zichzelf respecterend genre heeft een definitief naslagwerk, maar ook met een goeie playlist kunt u al een aardige TED Talk over krautrock, New Orleans jazz, vapourwave of postdubstep geven.Wie mist die overbevolkte fitness als je ook gewoon in je living kunt sporten met Cher? Haar Hot Dance-fitnessvideo uit 1992, te vinden op YouTube, is een subliem staaltje ninetieskitsch. De zangeres draagt daarin een indrukwekkende bodysuit die doet denken aan de clip bij If I Could Turn Back Time. De soundtrack bestaat uit klassiekers als You Really Got Me en Dancing in the Street en naar de danspasjes wordt verwezen met 'the pony' en 'the travelling pony'. Of zoals Cher zelf zegt: 'Thirty-eight minutes of fat-burning fun.' Kan trouwens ook gewoon in pyjama, indien u geen glamoureuze bodysuit ter beschikking hebt. Om thuis fit blijven kunt u ook terecht bij Mel B, Arnold Schwarzenegger, Jane Fonda, Estelle Getty (van The Golden Girls), de Instagramaccount van Britney Spears en - we verzinnen dit niet - de Marky Mark Workout van Mark Wahlberg.