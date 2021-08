Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears (39), trekt zich terug als haar voogd.

Dat berichten Amerikaanse media, op basis van rechtbankdocumenten. Jamie Spears zou donderdag bij de rechtbank in Los Angeles een verklaring ingediend hebben waarmee hij zich terugtrekt. Zijn advocaat zegt dat de beslissing is ingegeven door het 'publiekelijke conflict' met zijn dochter.

De advocaat van Britney Spears, Mathew Rosengart, spreekt van een grote overwinning voor zijn cliënte. Haar vader zal onmiddellijk opstappen als voogd, zegt hij in een mededeling, die het gespecialiseerde tijdschrift Variety publiek maakte.

Rosengart vroeg de rechtbank in juli om het voogdijschap af te nemen van de vader. Britney Spears staat sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader, nadat ze wegens privé- en professionele problemen een inzinking had gekregen. Eerst beheerde Jamie Spears het vermogen en de privézaken van zijn dochter. In 2019 ging hij het kalmer aan doen, maar hij bleef verantwoordelijk voor de financiën. Voor de persoonlijke zaken van de zangeres, waaronder medische aangelegenheden, is Jodi Montgomery medevoogd.

Spiraaltje

De popster getuigde tijdens de rechtszitting dat ze zich een 'slaaf' van haar vader voelde en dat ze de bewindvoering aanvoelde als 'gewelddadig'. Spears, moeder van twee kinderen met haar ex-echtgenoot Kevin Federline, stelde ook nog dat ze eigenlijk wil trouwen met haar vriend Sam Asghari en nog een kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft. 'Ik wil dat het eruit gaat, maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen', luidde het. Spears dreigde ermee niet meer op te treden tot zolang de voogdijregeling niet werd aangepakt. 'Dit moet stoppen', aldus Spears: 'Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag.'

Tijdschrift The NewYorker berichtte dat de advocatenkosten van vader Jamie Spears, in de zaak tegen zijn dochter, betaald worden met geld dat hij voor Britney beheerde.

