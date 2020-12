De volledige muziekcatalogus van singer-songwriter Bob Dylan, goed voor meer dan zestig jaar aan nummers, is overgenomen door Universal Music Publishing Group.

Het gaat om meer dan 600 nummers, waaronder enkele iconische hits zoals Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin en Knockin' On Heaven's Door. Financiële details werden niet meegedeeld, maar volgens vertrouwelingen van Dylan is de catalogus zeker 200 miljoen dollar waard.

De 79-jarige Dylan verkocht wereldwijd meer dan 125 miljoen platen. In 2016 kreeg hij ook verrassend de Nobelprijs Literatuur, als eerste songschrijver ooit.

Dylan verkoopt enkel de rechten op zijn nummers, niet de opnames zelf. Voor Universal Music betekent de aankoop een belangrijke meerwaarde. Het bedrijf, dat eerder ook al een akkoord sloot met Taylor Swift, plant begin volgend jaar een beursgang. (Belga)

