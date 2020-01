Ultratop, de organisatie achter de gelijknamige hitparades, krijgt op 6 februari tijdens de uitreiking van de MIA's de 'Sector Lifetime Achievement Award'. Dat maakt de VRT vrijdag bekend.

Met deze award wordt hulde gebracht aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage leverde aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector. Ultratop werd in 1995 opgericht met als als doel 'de best mogelijke hitparades' te maken op basis van winkelverkoopcijfers, downloads, streams en airplay, om zo muziek te helpen promoten.

Volgens directeur Sam Jaspers fungeert Ultratop al een kwarteeuw als een 'gids en objectieve referentie voor de muziekindustrie, de media en het publiek', in een sector die steeds meer versnipperd is. De hitparades worden uitgezonden op VRT en RTL.

De Sector Lifetime Achievement Award wordt sinds 2016 uitgereikt en ging de afgelopen jaren naar Herman Schueremans van Rock Werchter, de Ancienne Belgique en platenfirma PIAS. Daarnaast is er nog een carrièreprijs, die dit jaar naar Arno gaat. De sectoraward zal op donderdag 6 februari worden overhandigd door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

