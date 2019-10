Vrijdag brengt Editors het carrière-overzicht Black Gold uit. Daarmee is het een van de weinige hedendaagse groepen die nog actief inzet op een fysieke best-of. Logisch, want de beste compilatie maakt u al jaren gewoon zelf.

Nog niet zo lang geleden waren greatest hits-albums welgekomen hulp in tijden van kerststress. Als u tante Yvonne één keer had betrapt op het neuriën van Chiquitita, dan wist u dat u niet kon sukkelen met ABBA Gold. Vertelde nonkel Patrick langs zijn neus weg dat hij voor De Tijdloze op Bohemian Rhapsody had gestemd, dan was ie wellicht blij met Queens Greatest Hits I, II én III, zelfs al is die laatste een gek samenraapsel van remixes en solonummers van Freddie Mercury.

...