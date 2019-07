U vraagt, The National speelt: deze nummers willen bekende fans horen op Pukkelpop

The National laat zijn setlist voor Pukkelpop samenstellen door haar fans. Enkele daarvan maakten alvast hun keuze voor Knack Focus. Ook onze muziekredactie deelt haar favorieten: 'It takes an ocean not to break: dat brul ik graag nog eens mee.'

The National in 2019 © iStock

Dat The National deze zomer twee keer op Pukkelpop speelt, is al even bekend. Nu weten we ook wat de band rond Matt Berninger exact met die dubbele passage in Kiewit gaat aanvangen. De eerste set, op vrijdag 16 augustus, zal volledig rond de nieuwe plaat I Am Easy To Find draaien, die dit voorjaar uitkwam. De tweede, op zondag 18 augustus, wordt door de band in handen van de fans gelegd, die vanaf nu kunnen stemmen op hun drie favoriete National-songs.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×