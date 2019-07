Bloodbuzz Ohio, Fake Empire of toch liever Mr. November? De Amerikaanse indierockers van The National laten u zelf beslissen met welke nummers ze de Marquee van Pukkelpop afsluiten.

De bezoekers van Pukkelpop weten al een paar maanden dat ze zich mogen opmaken voor niet één, maar twee sets van The National. De dubbele passage is een verjaardagsfeestje voor de band rond Matt Berninger, die in 2019 twintig jaar bestaat.

Nu weten we ook wat de band rond Matt Berninger met die twee shows gaat aanvangen. De eerste set, op vrijdag 16 augustus, zal volledig rond I Am Easy To Find draaien, de nieuwe plaat van The National die dit voorjaar uitkwam. De tweede show, op zondag 18 augustus, wordt door de band in handen van de fans gelegd. Die kunnen vanaf nu tot en met 12 augustus hun favoriete songs van The National kiezen op de site van Studio Brussel. Keuze is er genoeg: de groep bracht acht albums, twee ep's en nog een handvol losse singles uit.

Enkele muziekredacteurs van Knack Focus en bekende fans van The National kozen al hun favoriete nummers: 'Als Bob Dylan zijn Nobelprijs echt niet wil, mag hij 'm van mij aan The National schenken.'

Verschuivingen

In de marge van het nieuws over The National is de line-up van Pukkelpop op nog enkele plekken veranderd. Brass Against ruilt zijn openingsplek in de Marquee op zaterdag 17 augustus in voor een later tijdstip in de Club en maakt zo plaats voor het Limburgse hiphopproject Goeie Jongens.

Op zondag werd zangeres, actrice, model en YouTube-fenomeen Poppy aan de line-up toegevoegd. Wie diezelfde dag naar Pukkelpop afzakte voor DaBaby, zal de jonge rapper moeten missen: zijn show in Kiewit sneuvelde tijdens het plannen van zijn Amerikaanse tour, iets dat hij belooft goed te maken.