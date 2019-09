U kent Pongo van 'Wegue wegue', nu legt ze u graag uit wie ze zélf is

Jozefien Wouters Freelancejournaliste

Ze scoorde ruim tien jaar geleden een wereldhit met Kalemba (wegue wegue), tegenwoordig heeft ze geen Buraka Som Sistema meer nodig om u aan het dansen te krijgen - 'Wegue wegue was ook míjn nummer' - zoals binnenkort op Fiesta Mundial of in de Roma.

Begin augustus, het Naamse festival Esperanzah! Op het podium danst een vrouw in een zilveren glitterkostuum de ziel uit haar lijf, half aan het oog onttrokken door de springende en joelende mensen rondom haar. Het lijkt wel alsof de helft van het publiek het podium op is geklommen. De muziek weerklinkt al een tijdje niet meer, maar daar trekt niemand zich iets van aan. Allemaal tieren ze hetzelfde: wegue wegue!

...

