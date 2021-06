Nick Cave and the Bad Seeds komt op 25 juni volgend jaar naar TW Classic. Het festival heeft zo zijn eerste headliner beet.

Naast Nick Cave staan ook de Britse rockband Placebo en het punkduo Sleaford Mods op de affiche. De Limburgers van Whispering Sons mogen het eendagsfestival openen. In de komende weken en maanden worden nog namen aan de affiche toegevoegd.

De editie van TW Classic van dit jaar gaat niet door. Ook Rock Werchter en Werchter Boutique, het tweede eendagsfestival dat op de wei van Werchter plaatsvindt, zijn geschrapt. Op het moment dat de voorbereidingen moesten starten, was nog niet duidelijk welke coronamaatregelen er zouden gelden deze zomer.

Maar dat betekent niet dat het de komende maanden stil blijft in Werchter. De organisatie lanceerde Werchter Parklife, een concertreeks van 1 juli tot en met 1 augustus, waarbij er bij elk optreden maximum 2.500 bezoekers zijn toegelaten. De tickets voor Werchter Parklife gaan ondertussen vlot de deur uit.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van 30 juni tot en met 3 juli. Een nieuwe datum voor Werchter Boutique is nog niet bekend. (Belga)

TW Classic 25 juni 2022. De ticketverkoop start nu zaterdag 12 juni.

