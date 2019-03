Trixie Whitley en Cat Power bevestigen voor Cactusfestival

Met onder anderen dEUS, Band of Horses en Neneh Cherry op de affiche konden de bezoekers van het Cactusfestival al even uitkijken naar een goed gevulde line-up. Daar zijn vrijdag nog twee namen bijgekomen.

De gastenlijst van 6 juli, de tweede dag van het festival, werd versterkt met Cat Power. De Amerikaanse veterane van de soulternative-muziek - haar eigen woorden - bracht vorig jaar haar tiende plaat Wanderer uit en concerteerde met haar nieuw materiaal - succesvol - in de AB.

Ook voor de laatste dag, 7 juli, is er met Trixie Whitley een grote dame aangekondigd. De Belgische brengt eind maar haar nieuwe album Lacuna uit, waarvoor ze in de studio dook met producer Little Shalimar, eerder aan de slag voor Run The Jewels.

Tickets en info viacactusfestival.be.