De Antwerpse concertzaal Trix laat alle optredens voortaan om 22.30 uur stoppen, zodat elke bezoeker nog met het openbaar vervoer naar huis kan gaan. Dat meldden verschillende kranten woensdag.

Het openbaar vervoer stelt concertbezoekers vaak voor een lastige keuze: het laatste bisnummer horen of de laatste trein halen? Ook wie een show in de Trix bezocht, worstelde tot voor kort met dat dilemma. Daarom heeft de Antwerpse concerttempel een vast einduur ingesteld. Vanaf nu eindigen alle optredens om 22.30 uur, met uitzondering van avonden waarop meerdere bands na elkaar spelen.

Trix experimenteert al even met het nieuwe einduur, vertelt communicatieverantwoordelijke Mike Harsdorf in Gazet van Antwerpen. 'Vorig jaar schreef een studente op onze vraag een thesis over Trix. Ze onderzocht hoe onze bezoekers naar ons komen. Ze deed ook navraag bij bezoekers die al even niet meer waren gekomen en stelde vragen over bereikbaarheid. Blijkt dat de perceptie leeft dat onze zaal niet heel bereikbaar is. Bij Antwerpenaars is er niet zozeer een probleem, maar bezoekers die van verder komen dan een dertigtal kilometer vrezen vaak voor mobiliteitsproblemen in Antwerpen en meer specifiek aan Trix. Het idee leeft heel hard dat Antwerpen een onbereikbare stad is geworden', zegt Harsdorf.

Trix wil haar bezoekers aanzetten om zoveel mogelijk met de trein, bus of tram te komen en anders te carpoolen. Op korte termijn plant de concertzaal beloningsacties voor wie zijn of haar wagen deelt met andere bezoekers. Met haar vroege einduur is Trix wel niet uniek: ook de Ancienne Belgique en de Botanique proberen alle concerten tegen 22.30 uur te laten eindigen.