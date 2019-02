Muziekcentrum Trix bestaat 15 jaar: 'Zelfs voor de meest obscure bands is er hier een publiek'

Van Beraadgeslagen tot Blu Samu, van Zwangere Guy tot Charlotte Adigéry en van Whispering Sons tot Vito: ook dit jaar is We Are Open, het okselfrisse voorjaarsfestival van Trix, een fraaie staalkaart van wat de Belpop anno 2019 te bieden heeft. 'Mijn favoriete festival van het jaar', lacht algemeen directeur Ken Veerman. 'Mensen samenbrengen rond jong talent en zo iets creëren dat groter is dan de som van de namen op de affiche.'

