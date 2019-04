Tps vr Brdcst: het ontdekkingsfestival van de AB in vijf aanraders

Er valt heel wat muzikaal lekkers te proeven op het ontdekkingsfestival Brdcst, van 4 tot 7 april in de AB. Vijf tips, mét klinkers.

Nadah El Shazly

Brdcst zet dit jaar onder meer 'Caïro's new wave' in de kijker. Curator van dienst is El Shazly, een van de voortrekkers van de Egyptische underground. Ze begon haar carrière als punkzangeres, maar maakt onder het motto 'kiezen is verliezen' ondertussen een mix van traditionele Egyptische muziek, jazz, klassieke muziek, blues, psychedelica en experimentele elektro. En het klinkt nog goed ook.

Kelly Moran

Deze klassiek geschoolde pianiste speelde keyboards bij Oneohtrix Point Never en leverde vorig jaar met Ultraviolet een prima album af onder de vleugels van het Warp-label. Op Brdcst haalt ze haar prepared piano boven voor een stevige portie minimalisme, ambient, experiment en vervreemding. 'Ze doet de piano klinken zoals niets dat je al ooit gehoord hebt', volgens Pitchfork.

Káryyn

Ze trad in het verleden op voor de Armeense president, mag Björk en Marina Abramovic tot haar fans rekenen, werkte mee aan een opera, zong een nummer in voor de remake van de Playstation-game Beyond the Bounds en gaf zo'n wilde shows dat ze soms een beetje in haar broek plaste. Maar pas vorige week verscheen met The Quanta Series het debuutalbum van de Syrisch-Amerikaanse Kárynn, waarop ze onder meer jeugdherinneringen aan Syrië ophaalt.

Aïsha Devi

Deze Zwitserse sopraan en 'producer-sjamaan' staat bekend om haar bezwerende trance, spirituele beats, bizarre r&b, transcendente stemgeluiden en ietwat vage interviews. Het doel? Wetenschap en spiritualiteit samenbrengen om zo haar publiek te healen. 'Ik wil dat mijn muziek multidimensionale zones opent, ervoor zorgt dat mensen de 3D-wereld overstijgen en ze helpt om hun innerlijke kracht te vinden via frequenties.' Muzikale lsd, als het ware.

Obongjayar

Ongetwijfeld een van de hipste namen op de affiche, deze Londens-Nigeriaanse zanger. Volgens Highsnobiety is hij een van de gezichten van de nieuwe Londense sound, terwijl Pitchfork zijn muziek omschrijft als 'buitenaardse spirituals voor de moderne ziel'. Bovendien was hij samen met Kamasi Washington te horen op Everything Is Recorded van XL Recordings-baas en topproducer Richard Russell, de man die eerder Adele, Vampire Weekend en Tyler, the Creator hielp te lanceren. Dat wil ook wat zeggen.