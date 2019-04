Een inleiding tot Black Midi, de Londense rockhype waar bijna niets over bekend is

Ze hebben welgeteld één nummer (en een kerstsingle) op Spotify staan, doen amper interviews, zijn lichtjes social-mediaschuw en vegen hun voeten aan publieksinteractie. En toch is Black Midi, deze week te zien op Brdcst, de hotste band van Londen. Alles wat u moet weten over de band waar bijna niets over geweten is.

Ze heten Geordie, Matt, Morgan en Cameron

Geordie Greep, Matt Kelvin, Morgan Simpson en Cameron Picton om precies te zijn. Het kwartet leert elkaar kennen op de BRIT School, de befaamde star academy in Croydon die onder meer Jessie J, Adele, Amy Winehouse en The Kooks tot haar alumni mag rekenen. Al snel wordt duidelijk dat Black Midi een net iets andere weg zal inslaan dan die voorgangers. De kiem van de band wordt gelegd door Geordie (vocals/gitaar) en Matt (gitaar), die als vrijetijdsbesteding 'twee uur durende ambientjams' houden. Wat later rekruteren ze drummer Morgan voor een lichtjes uit de hand gelopen uitvoering van Neu!'s Hero op het schoolfeest. 'We moeten zowat de halve show in beslag genomen hebben: onze versie was vijftien minuten lang.' Pas wanneer het trio een concert in The Windmill in Brixton (intussen hun vaste uitvalsbasis) scoort, gaan ze op zoek naar een bassist. Enter Cameron, die welgeteld één repetitie bijwoont voorafgaand aan die eerste liveshow. Dat is voor alle duidelijkheid nog maar dik anderhalf jaar geleden. Het is héél snel gegaan voor Black Midi.

