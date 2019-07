3 star star star star star

Koning van de jungle, dat zal wel, maar thuis draagt moeder de broek én zingt ze een alternatieve soundtrack vol. De manen en de klauwen had Beyoncé al, nu ook de titel van leeuwenkoningin.

Hoe haarfijn de katten, hyena's en buffels er ook mogen uitzien in de live-actionremake van The Lion King, één onrealistisch gegeven uit het origineel hebben ze bewaard: leeuwenroedels zijn matriarchale gemeenschappen, waar de wijfjes en níét de mannetjes de lakens uitdelen. Hakuna matata, dachten ze bij Disney, dan vragen we toch gewoon de queen of pop om een compilatie 'geïnspireerd op de film' te cureren en producen?

