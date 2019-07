2 star star star star star

De remake van The Lion King is een raar beestje. De vreugde, de kleuren en de emotionele pieken van dé Disneyklassieker van de jaren negentig worden node gemist maar de technologie brult en klauwt.

Kinderen van de jaren negentig herken je aan de lach die de woorden 'hakuna matata' op hun gezicht toveren, een Pavlovreactie die ze hebben overgehouden aan hún Disney-klassieker, The Lion King. De kinderen van vandaag zul je straks herkennen aan de teleurstelling op hun gezicht wanneer de leeuwen in de zoo niet terugpraten en weigeren te zingen over de kringloop van het leven, een mogelijk merkwaardig gevolg van de remake van die film, die deze week in de zalen komt. Als remake stelt die teleur, maar hij verbaast met technologie die het hele medium wellicht hermaakt. ''t Is maar hoe ge het ziet', zouden Timon en Pumbaa zingen.

...