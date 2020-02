De Brusselse kroonprinses van de darkpop maakt zich op voor de release van haar debuutalbum. En met de vooruitgeschoven single Tender Me toont Tessa Dixson meteen dat ze méér in haar mars heeft dan enkel songs over melancholie en hartzeer.

Terwijl haar vorige songs Beautiful Pain en Ignited doordrenkt waren van droefheid, horen we op de nieuwe single van Tessa Dixson een gelukkigere jongedame. Tender Me gaat dan ook over een gezonde relatie, waarin twee mensen samen groeien en openbloeien. 'Tot nu toe heb ik het nog niet echt over zoiets positiefs gehad', geeft de 22-jarige winnares van De Nieuwe Lichting 2019 toe. 'Het is eerlijk gezegd niet simpel om over zulke dingen te schrijven. Geluk valt nu eenmaal moeilijker in woorden te vatten dan verdriet.'

De inspiratie voor het nummer vond Dixson online, 'bij een tekening van twee menselijke lichamen met bloemenhoofden die elkaar water geven. Ik denk dat het heel belangrijk is om in een relatie niet alleen jezelf maar ook je partner omhoog te tillen. Liefde is een prachtig gegeven, maar het kan al snel droef eindigen, if not done right.'

'Tender me like a flower', zingt Dixson dus. Wat voor soort bloem ze dan is? 'Ik zou willen zeggen een zonnebloem, want ik ben soms heel opgewekt en gelukkig', verklaart ze. 'Tegelijk ben ik een heel emotionele persoonlijkheid, die even mistroostig als vreugdevol kan zijn. Eigenlijk ben ik dus niet slechts één soort bloem. Net zoals iedere bloem verschillend is, ga ook ik doorheen verschillende fases.'

Voor de videoclip bij Tender Me sloeg Dixson de handen in elkaar met het Gentse grafische communicatiebureau Vue Studio en de bevriende Brusselse kunstenares Kenia Raphaël, die onder meer installaties maakt met metaal en bloemen. De kledij werd gemaakt door Edouard Weissenburch, nog iemand uit Dixsons vriendenkring. 'Ik probeer zoveel mogelijk samen te werken met het talent dat ik rondom me vind. Het is belangrijk dat artiesten en young creatives elkaar voortstuwen', vindt ze.

De Belgisch-Britse Tessa Dixson heeft er al een bewogen parcours opzitten. Toen ze zestien was, stond ze met knikkende knieën op het podium van The Voice Belgique, om vervolgens samen te werken met Roméo Elvis en het podium te delen met Warhola en Glints. Door dat laatste won Dixson aan ervaring en zelfvertrouwen, die ze nu gebruikt om haar eigen liveshow op punt te zetten.

En dan is er dus nog die langverwachte eerste plaat - de échte start van haar muzikale carrière, en dus is Genesis niet toevallig de titel is -, die volgens Dixson een nieuw geluid introduceert, inclusief acapella- én technotrack. 'Tender Me klinkt al meer zoals de nieuwe ik', vindt ze. Die 'nieuwe ik' is naar eigen zeggen vooral een beetje volwassener, én durft meer risico's te nemen. 'Tot nu toe klonken mijn singles nogal gelijkaardig, maar ik heb het gevoel dat dit album ook eens iets anders laat horen.'

Hielpen haar mee die nieuwe sound te vinden: producer Reinhard Vanbergen van Das Pop en diens vrouw en Tundra-zangeres Charlotte Caluwaerts. 'In het begin durf je je instincten nog niet volledig te vertrouwen. Reinhard en Charlotte hebben me dat echt geleerd, en me geholpen om dieper op mijn schrijfproces in te gaan', vertelt ze. 'Ze hebben me out of the box laten denken.'

Genesis verschijnt op 13/3 bij PIAS. Op 15/5 stelt Tessa Dixson het album live voor in de AB, Brussel.

