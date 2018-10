Tamino over zijn roots: 'In Egypte spelen wordt geen evidentie met mijn erfenis'

In de clip van zijn laatste single Tummy wordt Tamino afgebeeld als een levend faraostandbeeld. Voor een deel is dat een knipoog naar zijn roots: de zanger is de kleinzoon van de bekende Egyptische zanger Moharam Fouad.

'De keuze voor die farao lag natuurlijk voor de hand', zegt Tamino in een dubbelinterview met zijn broer Ramy, die de clip bedacht en regisseerde. 'Het blijft heel raar, het besef dat als mensen horen dat ik een half-Egyptische muzikant ben ze nog altijd automatisch aan piramides en sfinxen denken.'

'Er zitten echt heel weinig piramides in mijn muziek. Als ik aan Egyptische muziek denk, dan is dat bijvoorbeeld aan een firqa, een uitgebreid midden-oosters orkest met onder meer oed- en neyspelers, het soort waar mijn grootvader, of Umm Kulthum, ook mee optraden.'

Tamino heeft nog niet opgetreden in Egypte. 'En als ik dat ooit doe, wordt dat geen evidentie. Met mijn erfenis. Ik ben heel blij dat ik kon starten in een land waar amper iemand weet wie Moharam Fouad was. Want nog voor ik een noot kan zingen, zal de gemiddelde Egyptenaar zich al een beeld gevormd hebben over hoe ik moet klinken. Mijn vader heeft zijn zangcarrière ook nooit kunnen verzilveren in Egypte: hij bleef altijd 'de zoon van'.'

Voor Amir, de debuutplaat van Tamino die vrijdag verschijnt, ging Inne Eysermans van Amatorski aan de slag met de muziek van Moharam. 'Ze nam een paar cassettes van mijn grootvader, ging er een nacht mee aan de slag en 's ochtends had ze dertig maffe, nieuwe soundscapes klaar. Ik snap helemaal niet hoe ze het doet. Pure wizardry. Ik kan er alleen maar met open mond naar luisteren', zegt de jonge zanger erover.

'Ik ben ook blij dat ik me door een Brusselse firqa kon laten begeleiden. Tot dan had ik gewoon wat arrangementen in mijn muziekprogramma, toen viel plots alles samen. Zij hadden me eerder al gevraagd samen met hen op te treden met mijn grootvaders muziek. Maar daar voelde ik me echt niet klaar voor: ik ken geen Arabisch en ben helemaal niet geschoold in die muziek.'