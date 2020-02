De Antwerps-Congolese Rachel Mulowayi (24) is bevriend met Coely, maakt als Sunday Rose soulpop op het snijvlak tussen Meghan Tailor en Etta James en is de enige vrouwelijke winnaar in deze Nieuwe Lichting. En ze begon er al meteen van te zweven. Eerder letterlijk dan.

Rachel Mulowayi: Ik ben behalve zangeres ook stewardess, en er was die donderdag van de finale een noodgeval waardoor er plots crewleden te kort waren voor een bepaalde vlucht. Ik werd opgeroepen, en zo komt het dat ik twee uur nadat ik had gewonnen al op het vliegtuig naar Polen zat. Ik leid een dubbelleven. (lacht)Je hebt dus niet echt kunnen vieren?Mulowayi: Nee, maar het is ook niet zo dat ik meteen veiligheidsdemonstraties heb moeten geven, hoor. Op die vlucht van Brussel naar Warschau heb ik aan deadheading gedaan, wat betekent dat ik gewoon als passagier ben meegevlogen. Warschau was mijn echte vertrekbasis. Van daaruit ben ik naar New York gevlogen, om dan door te reizen naar Newark en een paar dagen later weer terug te keren. Op de terugweg had onze vlucht vertraging, waarop we, midden in de nacht, mijn nummer Worst I Ever Had door de boxen hebben laten knallen en er met de hele cabin crew op hebben gedanst, allemaal in uniform. (lacht) Dat was zo'n beetje mijn overwinningsfeestje.Worst I Ever Had is je debuutsingle als Sunday Rose. Voorheen deed je vooral featurings, en had je samen met je zus Sarah een YouTube-kanaal.Mulowayi: Ja. Er werd bij ons thuis altijd gezongen. Mijn papa zong, mijn moeder zong, en mijn zus en ik dus ook. Op een bepaald moment hebben we een Frank Ocean-cover gefilmd en op het internet gezet, maar het eerste internetsuccesje kwam er met onze versie van Rihanna's Stay. Die ging al snel over de 100.000 views op YouTube. Vanaf dan werden we heel vaak gecontacteerd. Mijn zus is op een bepaald moment gaan meedoen aan The Voice en is met Wayi ook haar eigen project begonnen, ik werd vooral benaderd voor featurings.Je hebt onder meer met Coely gezongen.Mulowayi:Op haar single Celebrate ben ik inderdaad te horen. Ik ben al sinds mijn jeugd met Coely bevriend, ik geloof dat we elkaar hebben leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. We houden alleszins nog steeds contact. En ja, ze heeft me al gefeliciteerd met mijn Nieuwe Lichting-overwinning. (lacht)Wanneer dacht je: nu wordt het tijd dat ik solo ga?Mulowayi: Ik heb altijd al geschreven, eerst poëzie in mijn schoolagenda, wat later ook liedjes. Maar omdat ik onzeker, perfectionistisch en voor mezelf superkritisch ben, heb ik lang niks uitgebracht. Die featurings kwamen er ook alleen maar omdat degenen die me gevraagd hadden er blijkbaar blij mee waren. Zelf zou ik ze nooit hebben gereleaset. (lacht) Worst I Ever Had lag er al twee jaar, maar is pas echt afgewerkt toen er een deadline was: de inschrijving voor De Nieuwe Lichting door mijn manager Hans Machiels, alias dj Murdock.Dat ik deze wedstrijd heb kunnen winnen, geeft me de bevestiging dat het allemaal wel niet zo slecht zal zijn als ik dacht. En het geeft me de gezonde positieve druk die ik nodig heb om nu écht vol voor de muziek te gaan. Ik ga nog meer nummers schrijven - en vooral: afwerken - om hopelijk dit jaar nog een ep te kunnen uitbrengen.Wat mogen we daarvan verwachten?Mulowayi: Ik wil alleszins niet alleen in het soulhoekje geduwd worden, maar meerdere genres verkennen. Rihanna heeft toch ook pop, rock, r&b en reggae gedaan? Dat wil ik ook. En wie weet komen mijn Congolese roots - mijn ouders zijn afkomstig van de stad Mbuji-Mayi - ooit nog wel naar boven in mijn muziek. Dat zit er nu helemaal nog niet in, maar een Afrikaanse beat of een woordje lingala, dat zou wel leuk zijn.En hoe moet het dan met dat dubbelleven?Mulowayi: Dat wil ik blijven leiden zolang als het allemaal te combineren valt, want ik doe het nog maar een dikke maand, en ik hou echt wel van reizen, van andere culturen, van mensen. En anders: gaan optreden in de landen waar ik als stewardess naartoe vlieg, zou dat geen goed idee zijn? (lacht)