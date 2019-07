Een aderlating voor Gent Jazz: headliner Sting heeft zijn concert van maandagavond 8/7 op doktersvoorschrift afgezegd. Door het last-minutekarakter van de annulering wordt het Britse icoon niet vervangen.

Sting, bekend van The Police en van zichzelf, zou normaliter vanavond met zijn 'electric rock ensemble' naar de Bijloke zijn gekomen om er, voor de enige keer in ons land, 'My Songs' te vertolken; alle solo- én The Police-hits van vroeger tot nu.

Het beloofde een historische avond te worden voor Gent Jazz, want nooit eerder in het achttienjarige bestaan van het jazzfestival waren de tickets zo snel uitverkocht als voor Sting. Zowel de standaardtickets als die voor de zogenaamde golden circle gingen in 24 uur de deur uit.

Maar maandagavond, enkele uren voor het concert, heeft het Britse popicoon zijn show dus op doktersvoorschrift geannuleerd. Dat maakte de organisatie van Gent Jazz in een persbericht bekend en werd ook ter plaatse aan de aanwezige toeschouwers meegedeeld.

Omdat Sting pas op de laatste nipper afzegde, wordt hij niet vervangen. De andere geplande concerten, van onder meer Novastar en Stef Kamil Carlens, gaan wel gewoon door. Desalniettemin kunnen festivalgangers een terugbetaling van hun ticket aanvragen. Meer info daarover zal op 9 juli volgen via gentjazz.com.