Sting komt naar Gent Jazz

Ze zit dan niet in een fles, de boodschap van Gent Jazz komt wel aan: op maandag 8/7 zakt Sting naar de Bijloke af. Niet met Shaggy (met wie hij vorig jaar nog een duetplaat uitbracht), evenmin met The Police (wier reünie nu toch ook al ruim tien jaar achter ons ligt), wel in het gezelschap van een 'electric rock ensemble'.

Met die groep in zijn rug zal hij in Gent 'My Songs' vertolken - lees: alle solo- én The Police-hits van vroeger tot nu, van Message in a Bottle over Every Breath You Take tot Englishman in New York. Het belooft meteen ook het enige concert van de 'My Songs'-tournee in België te worden.

Tel daar eerder bevestigde namen als Diana Krall (5/7), Gregory Porter (7/7) en curator-voor-een-dag John Zorn (9/7) bij en u weet: uw tickets voor Gent Jazz veiligstellen is de boodschap. Fles niet inbegrepen.

Alle info: gentjazz.com