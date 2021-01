LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de muzieksector, organiseert een veiling onder de noemer 'BidForLIVE2020'. Vanaf vandaag tot en met maandag 15 februari biedt het fonds muzikale objecten te koop aan. De opbrengst gaat integraal naar de muzieksector.

Een exclusieve e-bike van AC/DC, een stukje podium van de Ancienne Belgique of een privéconcert van Ruben Block. Het zijn slechts enkele van de in totaal 150 loten die tussen woensdag 27 januari en maandag 15 februari onder de hamer gaan ten voordele van BidForLIVE2020. De veilig is een initatief van LIVE2020 en veilinghuis Bernaerts, met de steun van Proximus, om de muzieksector een hart onder de riem te steken.

De opbrengst van de veiling gaat integraal naar LIVE2020. De veiling loopt tot 15 februari op de website van veilinghuis Bernaerts, al worden een aantal topstukken op vrijdag 12 februari reeds aangeboden tijdens een veiling die vanaf 20 uur online te volgen is.

Het initiatief kadert in de Week van de Belgische muziek die van maandag 8 tot en met zondag 14 februari plaatsvindt. Een hele week lang worden er acties ondernomen om muziek van eigen bodem in de kijker te zetten. (Belga)

