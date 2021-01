VI.BE, het aanspreekpunt voor artiest en muzieksector, en de VRT zetten in de week van 8 tot en met 14 februari Belgische muziek in de kijker.

Hiermee willen ze de zwaar getroffen sector een hart onder de riem steken, zo staat in een persbericht. Haast alle Vlaamse en Brusselse radio- en tv-stations zetten die week volop in op Belgische muziek, net als concertzalen, scholen en muziekwinkels.

De muzieksector heeft er een jaar om snel te vergeten opzitten. 'Hoog tijd om onze sector en haar zwaar getroffen actoren in deze donkere dagen nog eens de aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen,' vertelt Luc Nowé, directeur bij VI.BE.

Daarom wordt de tweede week van februari één grote ode aan de muziek van eigen bodem. Van radio over tv tot en met lokale muziekwinkels, concertzalen, bibliotheken en jeugdhuizen, stuk voor stuk zetten ze Belgische muziek in de kijker.

Tientallen concertzalen en clubs organiseren on- en offline acties. Zo wil het Sportpaleis met 'Lights for Live' voor het eerste (virtueel) uitverkochte Sportpaleis van 2021 zorgen. Daarnaast worden ook alle genres die ons land rijk is in de kijker gezet. Op donderdag 11 februari worden de allereerste Folk Awards uitgereikt en #UnitedWeJazz zet de jazzsector in de kijker. Met Ohlalala.be ziet op maandag 8 februari een gloednieuw online muziekplatform het levenslicht.

Als virtuele kers op de taart roept VI.BE iedereen op om op zondag 14 februari een massale ode aan de Belgische muziek te brengen met een eigen versie van een Belgisch nummer.

Een volledig overzicht van alle acties is terug te vinden op www.weekvandebelgischemuziek.be.

