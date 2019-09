De stad Lommel moet zo'n 3.500 euro bijleggen voor de opvang van festivalgangers en het opruimen van het terrein van het afgelaste Vestiville. De waarborg en huur van de festivalorganisatie voor het terrein blijken net niet voldoende om de kosten te dekken.

Het muziekfestival Vestiville werd eind juni in extremis geannuleerd, waardoor de stad Lommel een deel van de festivalgangers moest opvangen en het opruimen van het terrein in goede banen moest leiden. In totaal was daar een prijskaartje van 31.000 euro aan verbonden. De waarborg van 20.000 euro en de huurprijs van 7.500 euro voor het festivalterrein bleken onvoldoende, waardoor de stad zelf nog 3.500 euro moet investeren. Dat schrijft Radio 2 en het nieuws wordt door burgemeester Bob Nijs (CD&V) aan Belga bevestigd.

'De grote kost ging naar het opruimen van het terrein. Daarnaast hebben we bussen ingelegd om mensen op een veilige manier naar huis te krijgen en hebben we ter plaatse met een aantal leveranciers afspraken gemaakt zodat alles veilig kon verlopen', legt burgemeester Bob Nijs (CD&V) uit. 'Zo konden zij blijven slapen en waren er douches, zijn de verlichting en de generatoren blijven draaien en is de catering blijven staan.'

De stad Lommel heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak-Vestiville. 'Om de kosten te verhalen, maar we zullen zien wat het verloop van het proces zal zijn, of die kosten wel of niet meevallen', zegt Nijs. 'Het was nodig om het op een veilige manier te laten verlopen. Er was geen andere keuze op dat moment. We hebben alle maatregelen genomen om de mensen op een fatsoenlijke en veilige manier te laten vertrekken.'