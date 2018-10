Sopraan Montserrat Caballé overleden: van Spaans opera-icoon tot samenwerking met Freddie Mercury

'Ze is deze nacht gestorven in het ziekenhuis van Sant Pau', aldus een bron binnen het ziekenhuis zaterdag. Caballé kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Ze wordt beschouwd als een van de grootste sopranen van Spanje.

María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé i Folch begon haar carrière in 1956 in het Zwitserse Bazel, en trad meer dan 4.000 keer op. Haar internationale doorbraak dateert van 1965, toen ze de titelrol vertolkte in 'Lucrezia Borgia' van Gaetano Donizetti in Carnegie Hall in New York. Ze zong onder meer in de Metropolitan Opera, San Francisco Opera en Vienna State Opera, en trad op met bekende namen zoals Luciano Pavarotti en Placido Domingo.

'Droevig nieuws. Een grootse ambassadeur voor ons land is overleden, een sopraan die internationale roem kreeg. Montserrat Caballé, haar stem en haar zachtheid zullen voor altijd bij ons blijven', schreef de Spaanse premier Pedro Sánchez op Twitter.

Bij het grote publiek is ze vooral bekend van haar samenwerking met Freddie Mercury van Queen, die het nummer Exercices in Free Love voor haar schreef. Ze zong ook met Mercury het nummer Barcelona. Haar stem is ook te horen in twee nummers van newagecomponist Vangelis.

