Hij was een van de hoogtepunten op Pukkelpop, hij is kanshebber op de prestigieuze Mercury Prize en komt volgende maand naar Antwerpen. 'Commentaar, beste vriend? Kom dan maar naast me op het podium staan.'

Binnen twee weken weten we wie de felbegeerde Mercury Prize, de jaarlijkse trofee voor het beste album van Britse of Ierse makelij, op zijn of haar naam mag schrijven. Een van de twaalf kanshebbers is Slowthai, de rapper die met zijn album Nothing Great about Britain de vinger op de wonde van een gebroken en verdeeld land legde. De Britse bookmakers dichten Tyron Frampton, zoals hij in Northampton geboren werd, zelfs de op één na grootste kans toe - Dave is favoriet, Idles wordt dezelfde kansen toegedicht als Slowthai - om in de eregalerij onder meer Portishead, The xx, PJ Harvey, Arctic Monkeys en Young Fathers te vervoegen.

...