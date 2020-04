De wereld heeft er acht jaar op moeten wachten, maar de Rolling Stones hebben weer een single uitgebracht. Het nummer heet 'Living in a Ghost Town' en het is geschreven door de Stonesveteranen Mick Jagger en Keith Richards, allebei 76 jaar.

De band had voor de coronalockdown al delen opgenomen in Los Angeles en Londen, maar het nummer is afgemixt 'in thuisquarantaine', laten de Stones weten in een persbericht. Volgens Jagger past 'Living in a Ghost Town' goed 'bij de tijd waarin we momenteel leven'. De single is alleen te downloaden en te streamen, en is vergezeld van een video.

Tijdens het voorbije weekend vormden de Stones, die elk vanuit hun geïsoleerde lokatie musiceerden, nog een hoogtepunt van het One World: Together at Home concert.Ze bracht toen 'You Can't Always Get What You Want'.

De band had voor de coronalockdown al delen opgenomen in Los Angeles en Londen, maar het nummer is afgemixt 'in thuisquarantaine', laten de Stones weten in een persbericht. Volgens Jagger past 'Living in a Ghost Town' goed 'bij de tijd waarin we momenteel leven'. De single is alleen te downloaden en te streamen, en is vergezeld van een video.Tijdens het voorbije weekend vormden de Stones, die elk vanuit hun geïsoleerde lokatie musiceerden, nog een hoogtepunt van het One World: Together at Home concert.Ze bracht toen 'You Can't Always Get What You Want'.