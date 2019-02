Rock Werchter pakt uit met Rosalía en Greta Van Fleet

De affiche van de laatste Rock Werchterdag was tot voor kort al aardig gevuld, met naast headliner Muse onder anderen Yungblud, Mac DeMarco, Tamino en de enige Belgische festivalshow van Balthazar. Nu voegt de organisatie daar nog twee namen aan toe: Greta Van Fleet en Rosalía, twee hypes aan evenveel uiteinden van het muzikale spectrum.

Greta Van Fleet, dat pas nog de Grammy voor Best Rock Album won, zou normaal gesproken donderdag in een uitverkochte Lotto Arena spelen, maar stelde dat concert noodgedwongen uit naar november. Het viertal uit Michigan knipoogt met twee ogen tegelijk naar Led Zeppelin en andere rauwe bluesrockers uit de seventies, met als gevolg een bijna nostalgische sound waar de band door de ene om wordt verafgood en door de andere om wordt verguisd.

Voor wie zijn nieuwe ontdekkingen graag wat poppier én met een scheutje flamenco wil, is er Rosalía. Wie haar debuutalbum Malamente - volgens Knack Focus een van de tien beste albums van 2018, nog niet beluisterde, kan haar kennen als de vrouwenstem op Barefoot In The Park van James Blake. De jonge Spaanse haalde de shortlist van de BBC Sound of 2019 en stak op haar 25ste al twee Latin Grammy's op zak.

Tickets en info vindt u op de website van Rock Werchter.

De line-up van Rock Werchter tot nu toe

27 juni: Pink, Bastille, Paul Kalkbrenner, Vance Joy, Bang Bang Romeo, Elbow, Bastille, Charlotte Gainsbourg, Brockhampton, Ólafur Arnalds en Maribou State

28 juni: Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie Minogue, Years & Years, Weezer, The 1975, Jungle, Nothing But Thieves, Tom Misch, Kurt Vile & The Violators, Janelle Monáe, Khruangbin, Snarky Puppy, Masego, Jessie Reyez, Whispering Sons en Our Last Night

29 juni: Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, The Blaze, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit; The Good, The Bad and the Queen, Angèle, Aurora, SYML, Barns Courtney, All Them Witches en Alice Phoebe Lou

30 juni: Muse, Underworld, Yungblud, New Order, Mac DeMarco, Suicideboys, Balthazar, Parkway Drive, Tamino, RY X, Lewis Capaldi, De Staat, Black Honey, Laurel, Greta Van Fleet en Rosalía