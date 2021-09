De vader van Britney Spears heeft niet langer de voogdij over zijn dochter.

Dat heeft een rechtbank in Los Angeles woensdag beslist.

De zangeres had de opheffing gevraagd van die voogdij van haar vader Jamie en die voogdij als 'misbruik' omschreven.

Rechter Brenda Penny ging in op het verzoek van de nieuwe advocaat van Britney Spears, Mathew Rosengart, om de voogdij te schorsen.

De vader van Britney Spears kreeg in 2008 de voogdij over zijn dochter toegewezen, na mentale problemen bij de zangeres. Jamie Spears heeft nu dus geen inspraak meer in het beheer van het privéleven of de financiën van zijn dochter, die een vermogen van 60 miljoen dollar heeft.

Die financiën worden toevertrouwd aan deskundigen.

De schorsing van Jamie Spears als voogd is in principe tijdelijk. Die tijdelijkheid werd ingevoerd op vraag van de advocaat van Britney Spears. Zolang de schorsing tijdelijk is, kan het team van Britney voluit onderzoek voeren naar het gedrag van vader Spears als voogd, en naar eventuele (financiële) misbruiken. Eens de vader definitief als voogd verwijderd is, wordt dat onderzoek juridisch lastiger.

Supporters

De rechtszaal was volledig bezet, meldt het Franse persbureau AFP. Sommige fans waren al voor zonsopgang naar de rechtbank gekomen in Los Angeles om zich te verzekeren van een van de voor publiek gereserveerde stoelen. Buiten de rechtbank waren zo'n honderd fans aanwezig. Ze hielden borden omhoog houden met leuzen als 'Jail Jamie'. Britney Spears was zelf niet aanwezig op de zitting.

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Circus en Toxic, is in een langdurige juridische strijd verwikkeld om van haar vader af te komen als conservator. Haar advocaat Mathew Rosengart gaat ervan uit dat nog woensdag beslist wordt dat de curatele voor het einde van het jaar wordt opgeheven. Daarbij is het nog wel de vraag of de 39-jarige zangeres psychisch geëvalueerd moet worden voordat die beslissing genomen kan worden.

Vader Jamie liet op 7 september weten dat hij de curatele waar zijn dochter al dertien jaar onder staat wil beëindigen. Hij pleitte toen voor een definitief en niet een tijdelijk einde.

