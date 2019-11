De Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo heeft zich met acht nominaties opgeworpen als de grote favoriet voor de Grammy Awards, een van de belangrijkste internationale muziekprijzen. Dat blijkt uit de lijst met nominaties die woensdag werd bekendgemaakt door de Recording Academy.

De 31-jarige Lizzo, haar familie en vrienden mogen Melissa Viviane Jefferson zeggen, is onder meer genomineerd in de vier algemene categorieën: met het nummer Truth hurts maakt ze kans op de prijzen voor song van het jaar en opname van het jaar, en daarnaast is ze ook genomineerd voor album van het jaar en beste nieuwe artiest.

Gooien ook hoge ogen met elk zes nominaties: Old town road-zanger Lil Nas X en het 17-jarige popfenomeen Billie Eilish. Die laatste is de jongste artieste ooit die in alle vier de hoofdcategorieën genomineerd is. Ariana Grande, H.E.R. en Billie Eilish' broer Finneas O'Connell kunnen dan weer vijf prijzen in de wacht slepen.

In de categorie beste alternatieve album nemen Big Thief (U.F.O.F.), James Blake (Assume Form), Bon Iver (i,i), Vampire Weekend (Father of the Bride) en Thom Yorke (Anima) het tegen elkaar op.

België speelt eveneens een kleine rol, dankzij de broers David en Stephen Dewaele van Soulwax. In de categorie best remixed recording behoort hun bewerking van Marie Davidsons Work it tot de kanshebbers.

De Grammy Awards worden ook weleens 'de Oscars van de muziek' genoemd. Ongeveer 13.000 leden van de Recording Academy beslissen over de nominaties en over de laureaten van de muziekprijzen, die in meer dan tachtig categorieën worden uitgereikt.

De Grammy Awards worden op 26 januari 2020 uitgereikt in Los Angeles. De ceremonie wordt geleid door zangeres Alicia Keys.