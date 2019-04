Hoe scoor je een hit in de 21ste eeuw? Vraag het aan Lil Nas X

Geert Zagers

De weg naar een wereldwijde nummer één hoeft niet meer langs major labels, radiosingles en showcases te lopen. Een net twintig geworden rapper laat zien dat je het ook met memes, TikTok en Twitter kunt doen. Old Town Road is meer dan een toevallig lentehitje. Het is de blauwdruk van de 21e-eeuwse popsong.

