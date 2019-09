De Belgische rockband Raketkanon heeft via een persbericht en posts op sociale media aangekondigd dat ze ermee ophoudt. Het kwartet speelt dit najaar wel nog een pak clubshows en staat ook volgende festivalzomer nog op de planken.

Dat de laatste tien jaar buiten alle verwachtingen waren, schrijven Pieter De Wilde, Lode Vlaeminck, Jef Verbeeck en Pieter-Paul Devos in hun afscheidstekst. Dat ze met Raketkanon een manier hadden gevonden om iets te creëren op een unieke manier, maar dat ze zelf voelen dat het einde van de rit nadert, zeven jaar na hun debuut #RKTKN1. Raketkanon maakte al snel naam voor zichzelf met goeie songs - die allemaal een voornaam als titel hebben - en sterke liveoptredens en een krachtig geluid. 'Raketkanon heeft een heel typerende, unieke ritmesectie. De drums zijn relatief eenvoudig, gebaseerd op grooves in combinatie met baslijnen die Lode op synthesizer speelt', legde drummer Pieter De Wilde ooit uit in Knack Focus. 'Gitaar, bas en drums volgen hetzelfde patroon, en daarover zingt Pieter-Paul een melodie, vaak in een ander ritme. Dat is, in een notendop, de stuwende kracht.'

Met hun zwanenzang zet Raketkanon een reeks verder van Belgische gitaarbands die vrij recent hun afscheid aankondigden, waaronder Customs, Diablo Blvd, Freaky Age, Madensuyu, The Hickey Underworld en The Van Jets. Toch wees er vooraf weinig op hun afscheid: afgelopen zomer speelde de groep nog een goed onthaald concert op Pukkelpop en ook hun laatste plaat #RKTKN3 kreeg uitstekende recensies. 'Sensationeel, hoe deze heren met een conventionele rockopstelling zoveel duisternis en ontij uitstoten', schreef Knack Focus bijvoorbeeld.

De fans hoeven nog niet meteen afscheid te nemen van Raketkanon. De groep kondigt samen met haar afscheid nog één Europese clubtournee aan, die in ons land de AB Box en de Vooruit aandoet, en belooft ook nog één festivalzomer op pad te gaan. Daarna is het afgelopen, maar de vier leden plannen wel allemaal nog muziek te blijven maken. Zo is Pieter-Paul Devos ook de zanger van Kapitan Korsakov.