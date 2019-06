Een poging van een hacker om de Britse band Radiohead af te persen door de minidiscs van Thom Yorke te bemachtigen, is mislukt: de groep plaatste alle muziek op de schijfjes doodleuk op het internet.

'We zijn vorige week gehackt.' Met die woorden begint de boodschap die de leden van Radiohead dinsdag verspreidden via sociale media. Het gaat om achttien minidiscs uit het archief van frontman Thom Yorke die de Britse groep vulde tussen 1995 en, wellicht, 1998. Voor en na de release van OK Computer dus, het derde album van de groep uit 1997.

De hacker vraagt 150 000 dollar (132 000 euro) om de tapes niet te releasen, aldus de band, maar die weigert het 'losgeld' te betalen en gooide de minidiscs integraal op Bandcamp, goed voor zo'n achttien uur muzikale schetsen. Die zullen daar de volgende achttien dagen ook blijven staan. Fans kunnen er bovendien het hele pakket kopen voor 18 dollar. Dat geld gaat naar Extinction Rebellion, een internationale milieu-organisatie die regeringen wereldwijd wil aanzetten om zich in te spannen voor het klimaat en het milieu.