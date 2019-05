De donderdag van Pukkelpop, ooit begonnen als een fuifje voor het echte werk, neemt almaar volwassener vormen aan. Dit jaar programmeerden Chokri en de zijnen meer dan twintig artiesten voor die avond, die ze woensdag hebben bekendgemaakt.

Zo spelen The Van Jets op donderdag 15 augustus hun zevende Pukkelpopshow en meteen hun laatste festivalconcert ooit. Black Box Revelation gaat die avond voor Pukkelpop nummer zes, Heideroosjes voor nummer vijf. Met Sons, Ruby Grace en Peuk staan er ook wat groenere blaadjes op de line-up. Ook Gestapo Knallmuzik, het Kempens-Duitse zootje ongeregeld dat twee jaar geleden nog in het nevenprogramma van de Petit Bazar opdook, heeft nu een volwaardig plekje op de affiche.

Voor wie zijn Pukkelpop liever met hiphop opent, is er de Nederlandse rapper Bizzey en met Glints en Miss Angel, bekend van onder meer haar feature met Zwangere Guy, ook twee porties Belgische hoop.

The Boilerboys, Skyve feat. Eva De Roo, Nadiem Shah feat. MC Six, TLP, Laston & Geo, Niels Kenis, Tofec, Vandalen en Flashback Force houden de draaitafels warm. Ook Stijn Van de Voorde doet dat op de eerste avond van de Underground, het afterpartyconcept rond gitaarmuziek dat vorig jaar met succes werd geïntroduceerd.

Wie enkel voor dit gezelschap een kaartje wil kopen, is eraan voor de moeite. Enkel wie een ticket heeft voor donderdag of voor het volledige festival is welkom.