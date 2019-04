Sons weet wat u nodig hebt: 'De pure eerlijkheid van gasten met een gitaar'

In minder dan twee jaar van een bak bier in een zweetkot naar rum in Werchter: de carrière van Sons gaat even snel vooruit als het gemiddelde nummer op hun debuut Family Dinner. 'Uit welke put komt gulder gekropen?'

Van links naar rechts: Robin Borghgraef, Arno De Ruyte, Thomas Pultyn, Jens De Ruyte.