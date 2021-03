De 20ste editie van het Spaanse festival Primavera Sound gaat dit jaar niet door.

Omwille van de u welbekende reden is Primavera uitgesteld naar juni volgend jaar. 'De onzekerheid is te groot. We kunnen het festival niet normaal voorbereiden, noch garanderen dat de jubileumeditie kan doorgaan zoals het hoort', klinkt het bij de organisatie.

Tickethouders kunnen hun kaarten overhevelen naar volgend jaar, of een terugbetaling aanvragen. Dat laatste kan vanaf 2 juni, wanneer de line-up voor Primavera Sound 2022 wordt aangekondigd. De organisatie belooft de editie van volgend jaar extra speciaal te maken: 'We zullen dansen zoals nooit tevoren'. Op de affiche stonden onder meer The Strokes, Tame Impala, Gorillaz en The National.

Dit betekent niet dat Primavera Sound niets van zich laat horen deze zomer. Primavera Pro, het netwerkevent voor de muziekindustrie dat parallel loopt met Primavera Sound, werd niet geschrapt en wordt zowel online als offline georganiseerd van 2 tot 4 juni in Barcelona. Ook wil Primavera deze zomer binnen de bestaande maatregelen liveconcerten programmeren. Daarover belooft het festival later meer nieuws.

Eerder gooiden ook Best Kept Secret en Graspop Metal Meeting de handdoek, festivals die net zoals Primavera al in juni vallen. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft uiterlijk half maart te beslissen of en in welke omstandigheden zomerfestivals kunnen plaatsvinden in ons land. (M.M.)

