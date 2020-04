Soms moet u brieven verscheuren en foto's verbranden om het verleden achter u te laten. Chibi Ichigo doet dat met haar nieuwe single Poka. Beluister het nummer en bekijk de bijbehorende fotoreeks hier in première.

EuroMillions winnen? Geen probleem voor Chibi Ichigo. Had u de Limburgse rapster enkele jaren geleden verteld dat ze vandaag aan een muziekcarrière zou timmeren, dan had ze vast eens goed gelachen. Maar wat haar betreft is momenteel alles mogelijk. 'Omdat ik erin geloof, en alleen daarom,' vertelt ze. Diezelfde theorie bezorgde haar onlangs nog een - broodnodig - afdruiprek. 'We hadden er vorige week echt eentje nodig, maar vonden niets geschikts online. Toen we het afval buitenzetten, stond er opeens een afdruiprek voor de deur. Hoe crazy is dat?'

De laatste jaren ontspruiten er heel wat beloftevolle talenten uit onze vaderlandse hiphopscene. Chibi Ichigo - Sabina Nurijeva volgens officiële documenten - is daar één van. Iets meer dan twee jaar geleden plantte ze het allereerste zaadje in de vorm van de debuutsingle Russian Snow. Met haar daaropvolgende ep Legenda schopte ze het onder meer tot op Lefto's Made in Belgium, The Sound of The Belgian Underground en het Nederlandse showcasefestival Grasnapolsky.

Vandaag viert Chibi Ichigo haar tweeëntwintigste verjaardag met de release van Poka, de tweede single van haar aanstormende tweede ep. 'Poka' betekent in het Russisch 'dag' of 'bye'. Het nummer gaat over de moeilijke scheiding van haar ouders eind vorig jaar. Haar moeder, die Russische literatuur studeerde voor ze in 2000 naar België emigreerde, schreef het refrein net voor de breuk. 'Het is eenvoudiger om iets af te sluiten als je het ook fysiek aanpakt. Ook al betekent dat soms dat je brieven of foto's moet verscheuren,' vertelt Nurijeva. 'Voor mij hangt er een soort magie rond dit nummer. Ik denk dat het mama echt geholpen heeft om deze periode achter zich te laten.' Of ze dat ook laat merken? 'Mama heeft me nooit bedolven onder de complimenten. Zij heeft dat zelf ook niet gekend, daar was vroeger in de Sovjet-Unie geen tijd voor,' lacht Nurijeva.

Kleine aardbei

Er is veel veranderd sinds ze twee jaar geleden - negen dagen voor haar twintigste verjaardag - haar debuutsingle uitbracht. Terwijl ze toen nog met Russische teksten wou doorbreken in Rusland, geniet ze nu ten volle van wat ons land op muzikaal vlak te bieden heeft. Ze voelt zich helemaal in haar element in het Nederlands - haar eigenlijke moedertaal. 'Ik heb mezelf heruitgevonden. Ik voelde me te comfortabel in mijn Russische teksten,' vertelt Nurijeva. 'Wie geen verandering durft aangaan, laat zichzelf geen nieuwe dingen ontdekken. Door dat te beseffen, kon ik veel loslaten en groeien als persoon.' Herhaal het vaak genoeg en het verlaten van uw comfortzone voelt even vertrouwd aan als fietsen, zegt Nurijeva.

Chibi Ichigo of kleine aardbei - wat haar artiestennaam in het Japans betekent - zit momenteel in quarantaine in haar appartement in Brussel. Gelukkig in het gezelschap van haar lief, producer Umi Defoort. Naar verluidt wordt daar ondertussen al gewerkt aan een volgend experimenteel project. Maar eerst wachten ze de oogst van die tweede ep af. 'Gelukkig heb ik wat gespaard, anders was ik gefockt', vertelt ze. Geen optredens betekent ook geen inkomen. Al heeft de quarantaine ook voordelen: Chibi Ichigo brengt binnenkort zelf ontworpen merchandise én een 8D-versie van Poka uit. De 8D-audiotechnologie zorgt ervoor dat het lijkt alsof Nurijeva naast u zingt.

Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus kon de shoot voor de videoclip van Poka niet doorgaan zoals gepland, maar dat maakt ze goed met een exclusieve fotoreeks in samenwerking met Brusselse fotografe Yaqine Hamzaoui. De twee trokken te voet door onze hoofdstad, de een met een gezonde dosis zelfzekerheid en de ander met een camera.

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

© Yaqine Hamzaoui

Chibi Ichigo door Yaqine Hamzaoui © Yaqine Hamzaoui

